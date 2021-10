MacBook Pro 16": Ein erster Blick aufs Innenleben

Akkutausch: Einfach und per Klebestreifen

Auf den ersten ausführlichen Zerlegebericht von iFixIt muss man zwar noch ein bisschen warten, allerdings gibt es von anderer Stelle bereits einen ersten Blick auf das Innenleben des neuen MacBook Pro. Diese zeigen zumindest, was einen erwartet, entfernt man die Bodenabdeckung – und greift dann noch zusätzlich zum Schraubendreher. Das Innendesign wird weiterhin von den zentralen Komponenten Akku und Kühlung dominiert – in der Mitte befindet sich der M1 Max, dessen Heatpipes die Wärme nach rechts und links zum Lüftersystem leiten. Auf den ersten Blick erkennt man kaum Unterschiede zu früheren Modellen, deren Aufbau demselben Schema folgte.Wo sich beim neuen MacBook Pro der M1 Max befindet, hatte Apple zuvor die Intel-Prozessoren sowie die Grafikkarte untergebracht. Bekanntlich vereinen die M-Chips alle entsprechenden Komponenten auf einem Die, was in vergleichsweise immense Abmessungen mündet. Das folgende Foto vom bekannter Leaker L0vetodream zeigt die Partie des Chips in Relation zu einer Yuan-Münze (Durchmesser: 25 Millimeter):Um defekte Akkus auszutauschen, muss der Techniker an kleinen Klebestreifen ziehen, anschließend sind die einzelnen Bestandteile zu entnehmen. In einem ersten Teaser auf den bevorstehenden bebilderten Bericht hat sich iFixit übrigens schon zu diesem Umstand geäußert und Apples Entscheidung zugunsten einfachen Reparaturen sehr begrüßt. Sowohl das 14"- als auch das 16"-Modell setzen auf sechs Akkus und zwei Lüfter. RAM-Austausch ist angesichts der Konstruktionsweise natürlich nicht möglich, der gemeinsam genutzte Speicher ist fest mit dem Prozessor verbunden. Auch wenn das Kühlungssystem dem Vorgänger sehr ähnelt, ist es dennoch leistungsfähiger. Apple gab an, 50 Prozent mehr Wärme abführen zu können. Vermutlich gelang dies auch deswegen, da angesichts minimal gestiegener Gehäusedicke auch etwas mehr Platz für die erforderlichen Komponenten vorhanden ist.