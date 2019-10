MacBook Pro 16": Start der Massenproduktion in diesem Quartal?

Massenfertigung im vierten Quartal 2019

Hinweise in macOS Catalina

Nach wie vor herrscht Unklarheit bezüglich des kolportierten MacBook Pro mit 16-Zoll-Display. Dass das neue High-End-Modell in absehbarer Zeit auf den Markt kommt, scheint sicher – die Frage nach dem Veröffentlichungstermin bleibt hingegen weiterhin unbeantwortet. Nachdem Apple voraussichtlich kein weiteres Hardware-Event für 2019 plant, wird auch der Marktstart des 16-Zoll-MacBooks in diesem Jahr immer fraglicher. DigiTimes zufolge beginnt die Massenproduktion des High-End-Geräts samt Auslieferungen im vierten Quartal dieses Jahres.Der Bericht wiederholt das schon zuvor oft genannte Designmerkmal des kommenden MacBook Pro: vergleichsweise dünne Displayrahmen. Apple kann so die Display-Diagonale erhöhen, ohne jedoch das gesamte Gehäuse spürbar größer machen zu müssen.Dass das 16-Zoll-MacBook bald in die Massenfertigung geht (oder schon gegangen ist) und in großen Stückmengen an Apple geschickt werden soll, spricht nicht zwangsläufig für einen Veröffentlichungstermin in diesem Jahr. Das Unternehmen aus Cupertino könnte etwa – untypisch für Konzernchef Tim Cook – in den USA die Lager füllen, um den sich im Dezember erhöhenden US-Zollschranken für Einfuhren aus China zuvorzukommen.Allerdings erscheint es unwahrscheinlich, dass Apple das neue MacBook Pro monatelang lagert, um es erst im Frühjahr 2020 oder noch später auszuliefern. Ein Marktstart in diesem Jahr ist entsprechend noch immer möglich. Zulieferer-Experte Ming-Chi Kuo sprach ursprünglich vom „vierten Quartal 2019“, in dem das neue MacBook Pro erscheinen soll. Kürzlich wies er auf neue MacBook-Modelle ohne Butterfly-Tastatur hin – Apple plane die Veröffentlichung für Mitte 2020. Ob dazu auch das 16-Zoll-Modell gehört, ist unbekannt.In macOS Catalina (10.15) tauchten bereits mehrere Bilder des 16"-MacBook Pro auf. Außer den dünneren Displayrahmen zeigen die Darstellungen eine kleine Änderung beim Tastaturdesign – der Fingerabdrucksensor ist von der Touch Bar abgetrennt. Ansonsten sind keine größeren Neuerungen im Vergleich zur 15-Zoll-Variante zu sehen.