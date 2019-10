MacBook Pro 16": Neues Bild zeigt veränderte Touch-Bar- und Touch-ID-Layout

Einführungstermin immer noch völlig unklar

Die Hinweise auf ein neues MacBook Pro verdichten sich immer weiter. Die vorgestern erschienene finale Version von macOS 10.15.1 enthält ein weiteres Bild des noch nicht vorgestellten 16" MacBook Pro. Erst vor knapp zwei Wochen tauchten in einer Vorabversion von macOS 10.15.1 Catalina Bilder eines MacBook Pro mit größerem Bildschirm auf, welches bisher nicht vorgestellt wurde.Auf dem neuen Bild, welches 9to5Mac in der finalen Version von macOS 10.15.1 Catalina entdeckte, ist der rechte Bereich des Top-Cases zu sehen. Anders als beim aktuellen 2019er-MacBook-Pro ist der Touch-ID-Sensor in einer gesonderten Aussparung untergebracht und bildet nicht mehr eine Einheit mit der Touch Bar. Der Touch-ID-Sensor dient bei neueren MacBooks auch als Ein- und Ausschalter.Unter Umständen reagiert Apple auf ein häufiges Problem von Mac-Neulingen: Bei den derzeitigen 13"- und 15"-Modellen ist der Ein- und Ausschalter nicht einfach zu entdecken, da dieser eine Einheit mit der Touch Bar bildet. Ohne in die Gebrauchsanleitung zu schauen oder sich im Internet schlau zu machen, ist es fast unmöglich, die Taste zu entdecken.Noch ist unklar, ob Apple noch weitere Änderungen am Tastaturlayout des 16"-Modells durchführte. Seit Einführung der Touch Bar wünschen sich viele Anwender, dass die Escape-Taste auf der linken Seite nicht mehr eine virtuelle Taste auf der Touch Bar ist, sondern wieder eine echte Taste.Es steht nach wie vor immer noch in den Sternen, wann Apple das neue 16"-Modell vorstellt. Normalerweise sind derartige Grafiken im System ein starkes Indiz, dass Apple eine sehr baldige Markteinführung plant. Da sich diese Grafiken noch nicht in macOS 10.15.0 wiederfanden, ist davon auszugehen, dass die neuen MacBook-Pro-Modelle mit 10.15.1 ausgeliefert werden.