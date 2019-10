MacBook Pro 16" ohne neue Tastatur?

Kommendes 16"-Modell mit alter Tastatur?

Alle zukünftigen MacBooks mit neuer Tastatur

In diesen Tagen kursieren viele Berichte, dass Apple in Kürze ein neues MacBook Pro mit 16"-Bildschirm vorstellt. Viele hoffen, dass dieses Modell bereits über eine veränderte Tastatur verfügt. Die Tastaturen der aktuellen Modelle führte Apple mit dem 2015er MacBook 12" und 2016er MacBook Pro 13" und 15" ein – und hatte mit vielen Verlässlichkeitsproblemen zu kämpfen. In den folgenden Jahren verbesserte Apple die Materialien und den Tastaturmechanismus, sodass kaum noch von Problemen bei den Jahrgängen 2018 und 2019 zu hören ist und legte ferner auch ein Reparaturprogramm auf. Trotzdem können sich viele mit dem Tippgefühl der neuen Tastatur nicht anfreunden und warten sehnlichst auf einen veränderten Tastaturmechanismus.Der gewöhnlich sehr gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo will aus Zuliefererkreisen erfahren haben, dass das taiwanische Unternehmen Wistron mit der Fertigung der neuen Tastaturmechanik beauftragt wurde. Allerdings soll die Fertigung erst im Sommer anlaufen, sodass ein MacBook mit neuer Tastatur frühestens im Spätsommer oder Herbst 2020 zu erwarten ist.Sollten die Informationen von Kuo stimmen, ist es unwahrscheinlich, dass das kommende 16"-Modell bereits über eine veränderte Tastatur verfügt. Da in Vorabversionen von macOS 10.15.1 bereits Bilder des neuen MacBook Pro mit 16"-Display zu sehen waren, ist es wahrscheinlich, dass Apple eine Markteinführung im November oder Anfang 2020 plant – jedoch dann ohne veränderte Tastatur.Kuo hat bereits in diversen Berichten darauf hingewiesen, dass Apple mittelfristig plane, alle MacBook-Modelle mit einer komplett überarbeiteten Tastatur auszuliefern. Dies betrifft somit nicht nur die Pro-Modelle, sondern auch das MacBook Air.