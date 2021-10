MacBook Pro 16" (2021) und Lenovo Legion 5 im direkten Vergleich

MacBook Pro 16" vs. Lenovo Legion 5

MacBook Pro 2021 16" Lenovo Legion 5 Prozessor Apple M1 Pro / Max Intel Core i7-11800H RAM 16 - 64 GB Unified Memory 16 - 32 GB DDR4 3.200 Hz GPU M1 Pro / Max 16 - 32 Kerne Nvidia Geforce RTX 3070 Displaygröße 16,2 " 15,6 " Max. Auflösung 3.456 x 2.234 1.920 x 1.080 Panel Mini-LED IPS Leuchtdichte 1.000 cd/m² 300 cd/m² SSD 512 GB - 8 TB 1 TB Akkulaufzeit max. 21 Stunden max. 5,9 Stunden Gewicht 2,1 - 2,2 kg 2,4 kg Preis ab 2.499,00 US$ ab 1.669,99 US$

CPU-Leistung von M1 Pro und M1 Max deutlich höher

Grafik-Performance: Beide Geräte auf Augenhöhe

Unterschiede bei Erweiterbarkeit und Schnittstellen

Schon bei der Vorstellung im Rahmen des "Unleashed"-Events verglich Apple sowohl Leistung als auch Energieeffizienz der neuen hauseigenen SoCs namens M1 Pro und M1 Max mit Intel-Prozessoren. Im Vorfeld hatte das Unternehmen hierfür nach eigenen Angaben Tests mit Notebooks anderer Hersteller durchgeführt. Deren Modellbezeichnungen und Spezifikationen nannte Apple anschließend in der Pressemitteilung zur Vorstellung des MacBook Pro 2021.Für den Vergleich der Grafikperformance zog Apple ein Gaming-Notebook des chinesischen Herstellers Lenovo heran: das Legion 5. Es verfügt mit der Nvidia Geforce RTX 3070 über einen dedizierten Grafikchip, welcher mit sechs Gigabyte Speicher ausgestattet ist. AppleInsider hat jetzt einen direkten Vergleich dieses Geräts mit dem MacBook Pro 16" vorgenommen. Schon bei den grundlegenden technischen Spezifikationen wurden dabei naturgemäß signifikante Unterschiede deutlich.Auf den ersten Blick fällt dabei das deutlich schwächere LCD-Panel des Lenovo Legion 5 auf, welches erheblich leuchtschwächer ist und nur Full-HD-Auflösung beherrscht. Extern kann das Gerät maximal zwei 4K-Displays ansteuern, das MacBook Pro 2021 mit M1 Max hingegen gleichzeitig drei 6K- und einen 4K-Monitor.Die Intel-CPU im Lenovo Legion 5 gehört zur aktuellen Generation, welche in diesem Jahr vorgestellt wurde. Sie verfügt über acht Kerne und arbeitet mit einem Basistakt von 2,3 Gigahertz (Turbo Boost: 4,6 Gigahertz). Im Geekbench kommt der Prozessor auf 1.481 Punkte (Single Core) beziehungsweise 8.009 Punkte (Multi Core). M1 Pro und M1 Max sind in dieser Wertung deutlich voraus: Apples Prozessoren erreichen bislang vorliegenden Ergebnissen zufolge etwa 1.760 beziehungsweise 12.380 Punkte und lassen damit den x64-Chip mit großem Abstand hinter sich.Erste Tests, die unter anderem von AnandTech durchgeführt wurden, bescheinigen M1 Pro und M1 Max eine herausragende Performance, wenn es im produktive Anwendungen geht. Bei Spielen sind die Ergebnisse allerdings gemischt (siehe ). Benchmarks des Softwareherstellers Serif, der unter anderem Affinity Publisher anbietet, sehen das MacBook Pro 2021 im Hinblick auf die Grafikleistung in etwa auf dem Niveau der AMD Radeon Pro W6900X des Mac Pro. Dieser kommt im Open-GL-Test von Geekbench auf rund 120.000 Punkte. Die Nvidia Geforce GTX 3070 des Lenovo Legion 5 erreicht hierbei bis zu 117.000 Punkte, die beiden Geräte liegen also in etwa auf Augenhöhe. Angesichts der Tatsache, dass es sich bei Apples Grafikchip um eine in das SoC integrierte Komponente handelt, ist das ein bemerkenswertes Ergebnis.Grundlegend unterscheiden sich MacBook Pro 2021 und Lenovo Legion in anderen Aspekten. Beim Notebook des chinesischen Herstellers lassen sich sowohl RAM als auch SSD vom Benutzer erweitern, was bei Apples Geräten bekanntlich nicht möglich ist. Das MacBook Pro punktet hingegen bei der Akkulaufzeit deutlich, es hält den Herstellerangaben zufolge mehr als dreimal so lange durch. Die Schnittstellenausstattung des Lenovo Legion 5 ist wesentlich umfangreicher, das Notebook verfügt unter anderem über vier USB-A-Ports und einen Gigabit-Ethernet-Anschluss, beides fehlt bei Apples neuen Geräten. Die Netzteile machen deutlich, wie effizient das MacBook Pro arbeitet: Apple legt ein 140-Watt-Ladegerät bei, beim Lenovo Legion 5 stellt es maximal 300 Watt zur Verfügung.