MacBook Pro 2021: Videos zeigen durch Notch verdeckte Menüs

App-Menüs verschwinden hinter der Notch

Veraltete Apps können Menüs nicht hinter Notch platzieren

Wirft man einen Blick auf die aktuelle Berichterstattung zum neuen MacBook Pro, so lassen sich recht einfach einige Themenschwerpunkte erkennen: Viele sind am Performance-Zuwachs des M1 Pro und M1 Max interessiert – da geraten andere Aspekte wie das Mini-LED-Display mit ProMotion ein wenig ins Hintertreffen. Ebenfalls für viele Tester und Nutzer von Belang ist die Notch, die erstmals in einem Apple-Notebook Einzug hält. Sie gehen der Frage nach, wie sich die Kerbe bei alltäglichen Aufgaben mit dem Gerät bemerkbar macht. Der Technik-YouTuber Quinn Nelson stellt zwei Videos bereit, die wenig schmeichelhaft für die Notch ausfallen. Manche der Kritikpunkte wirken aber überzogen.Als Apple das MacBook Pro und dessen Displayaussparung am oberen Rand zeigte, äußerten manche Beobachter die Befürchtung, diese könne während der Benutzung einer App problematisch werden: So teilten einige Nutzer die Annahme, die Notch verdecke App-Menüs oder Status-Icons. Wie Nelson feststellt, ist diese Sorge nicht ganz unbegründet: Weist die Menüleiste viele Punkte auf, so verschwindet schlichtweg ein Teil davon hinter der Kerbe. Quinn demonstriert dies anhand der App iStat Menus: Der Mauszeiger kann die so versteckten App-Menüs weiterhin aufrufen, besonders elegant sieht das allerdings nicht aus. Apple spendierte macOS Monterey einen Modus, Apps mit der Notch kompatibel machen sollte – Bjango, Entwickler der von Quinn benutzten App iStats Menu, stellt jedoch ernüchtert fest, dass dieser wohl keine Lösung für das gezeigte Problem biete (siehe hier ). Möglicherweise sorgt Apple in dieser Sache bald für Abhilfe.In einem zweiten Video startet Quinn eine veraltete Version von DaVinci Resolve: Während der Benutzung der App springt der Cursor von einer Seite der Notch auf die andere, sobald er diese berührt. Dieses Verhalten scheint von Apple beabsichtigt zu sein: Anwendungen, welche die Kerbe des neuen Notebooks noch nicht berücksichtigen, sind so nicht in der Lage, Menüs hinter der Aussparung zu platzieren. Quinn kritisiert zudem die Tatsache, dass Status-Icons den Menüs weichen müssen, wenn letztere überhandnehmen. Der Einwand ist allerdings nicht nachvollziehbar: Dieses Verhalten ist seit jeher auf dem Mac gang und gäbe und hat nichts mit der Notch zu tun.