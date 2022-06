MacBook Air M2: Neue Wallpaper stehen zum Download bereit

Vier Wallpaper-Varianten in hellen und dunklen Versionen

Apple spendiert nicht nur Hauptversionen von macOS, iOS und iPadOS stets neue Bildschirmhintergründe. Die Designer in Cupertino entwerfen auch für neue Geräte immer wieder frische Wallpaper, welche in aller Regel sehr künstlerisch gestaltet sind und häufig äußerst farbenfroh daherkommen. Dabei setzt Apple immer wieder auf abstrakte Darstellungen mit interessanten Verläufen und fließenden Linien sowie ein interessantes Spiel aus Licht und Schatten. Beim neuen MacBook Air M2 hat sich Apple für ein Wallpaper-Design entschieden, das Bewegung symbolisiert und dadurch eine gewisse Dynamik ausstrahlt.Das neue MacBook Air M2, welches sich im Design deutlich vom bislang noch aktuellen Vorgänger unterscheidet, erscheint zwar erst im Juli. Die Bildschirmhintergründe stehen allerdings bereits jetzt zum Download bereit. 9to5Mac extrahierte sie in voller Auflösung aus der Betaversion von macOS und bietet sie auf der eigenen Webseite an. Zur Verfügung stehen vier Varianten in verschiedenen Schattierungen, die Auswahl umfasst die Töne Blau, Grün, Violett und Gelb, wobei Letzterer eine goldene Anmutung aufweist. Allen gemeinsam sind silberne Glanzlichter und Streifen, die auf elegante Art und Weise mit den Grundfarben kontrastieren. Die Wallpaper liegen jeweils in einer dunklen und einer hellen Version vor, sodass insgesamt acht verschiedene Ausführungen erhältlich sind.Die Wallpaper spiegeln somit mit Ausnahme einer Variante nicht die Farben des MacBook Air M2 wider. Apple bietet das neue Notebook mit 13,6-Zoll-Display nämlich in Spacegrau, Silber, Polarstern und einem „Mitternacht“ genannten dunklen Blauton an. Das Design der Bildschirmhintergründe erinnert an die Struktur einer Feder oder eines Blattes, bietet aber auch breiten Raum für individuelle Interpretationen. Die Wallpaper lassen sich natürlich nicht nur auf dem noch nicht erschienenen MacBook Air M2 nutzen, sondern auch auf allen anderen Notebooks und Desktops aus Cupertino. Nach dem Download kann man sie entweder unter „Schreibtisch & Bildschirmschoner“ in den Systemeinstellungen oder mithilfe der Fotos-App konfigurieren.