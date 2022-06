macOS 13 Ventura: Neue Wallpaper zum Download verfügbar +++ höhere Sicherheitshürden für USB-Geräte

macOS 13 Ventura mit neuem Wallpaper

Neue Sicherheitshürde für USB- und Thunderbolt-Geräte

Apple präsentierte gestern – wie erwartet – die kommende macOS-Version 13 (Ventura). Und wie schon von vorherigen Versionen des Mac-Betriebssystems gewohnt, bietet auch Ventura neue Wallpaper, mit denen Nutzer ihre Desktop-Ansicht individualisieren können. Die erste Beta-Version von macOS 13 enthält die neuen Wallpaper-Varianten bereits. Doch es ist nicht nötig, dazu extra die Entwickler-Beta zu installieren. Wer die neuen Hintergrundbilder auch auf älteren Versionen von macOS verwenden möchte, hat dazu jetzt die Gelegenheit – via Download.Das neue Ventura-Wallpaper besteht aus einem abstrakten orangenen Muster, das vor einem blauen Hintergrund abgebildet ist. Zwei Varianten sind verfügbar: eine Version mit hellen Orange- und Blautönen sowie eine abgedunkelte Version für den Dark Mode des Mac-Betriebssystems. 9to5mac hat beide Wallpaper zum Download bereitgestellt. Da es sich um Bilder mit 6K-Auflösung handelt (um auch für das Apple Pro Display XDR geeignet zu sein), belegen die Dateien mehrere Megabyte Speicherplatz. Um die volle Auflösung zu bekommen, müssen die Bilder in einem neuen Fenster geöffnet und von dort gespeichert werden. Die Ventura-Wallpaper lassen sich übrigens auch auf dem iPhone und iPad verwenden – dazu werden sie am besten in der Fotos-App gesichert und per iCloud synchronisiert.Apple erhöht die Sicherheitshürden für USB- und Thunderbolt-Geräte, die Nutzer mit ihrem jeweiligen Mac verbinden – zumindest auf manchen Rechnermodellen. Wenn Anwender beispielsweise eine externe Festplatte per USB-C an ihr MacBook Air anschließen, fragt macOS 13 zunächst um die Erlaubnis zur Verwendung des USB-Geräts. Erst nach der Nutzer-Bestätigung lässt sich die Festplatte mit macOS Ventura nutzen, so die Information aus den Release Notes zu macOS 13 Ventura. Das Security Feature beschränkt sich auf mobile Macs mit Apple-eigenem Chip (M1 oder neuer), also MacBook Air und MacBook Pro.Ausgenommen von der neuen Sicherheitsmaßnahme sind Power Adapter, Displays und genehmigte Hubs. Zudem lassen sich angeschlossene USB-Geräte in jedem Fall aufladen (beispielsweise ein Smartphone) – selbst wenn Nutzer sie für den macOS-Zugriff sperren. Wer das neue Security Feature nicht möchte, kann es in den Systemeinstellungen deaktivieren.