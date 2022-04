Mac-Verkäufe im Aufwind: Apple legt kräftig zu, während der weltweite Gesamtmarkt schwächelt

Apple steigert Mac-Absatz um acht Prozent



Quelle: Counterpoint Research

Erhebliche Rückgänge bei Lenovo und HP

Apple rechnet mit anhaltenden Lieferschwierigkeiten

Die meisten der weltweit führenden Computerhersteller mussten von Januar bis März 2002 deutliche Absatzrückgange im Vergleich zum Vorjahresquartal hinnehmen. Bestenfalls stagnierten die verkauften Stückzahlen. Ganz anders Apple: Das kalifornische Unternehmen, das gestern zum wiederholten Mal beeindruckende Vierteljahreszahlen präsentierte, brachte erneut mehr Macs an den Mann beziehungsweise die Frau als in den entsprechenden drei Monaten des Jahres 2021. Naturgemäß stieg auch der globale Marktanteil.Apples Geschäfte litten zwar den gestrigen Angaben von Tim Cook zufolge auch im ersten Quartal unter der anhaltenden Chipkrise und Lieferkettenstörungen. Der Umsatz der Mac-Sparte wuchs dennoch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,3 Milliarden US-Dollar, das entspricht einem Wachstum von knapp 14,5 Prozent. Diese Steigerung spiegelt sich auch in den abgesetzten Stückzahlen wider, welche Counterpoint Research ermittelte. Laut den Marktforschern verkaufte Apple von Januar bis März 2022 insgesamt 7,1 Millionen Macs und damit 0,5 Millionen Notebooks und Desktops mehr als im ersten Kalendervierteljahr 2021. Das Wachstum beläuft sich somit auf acht Prozent.Diese Zahlen sind insbesondere deshalb bemerkenswert, weil nahezu alle anderen Computerhersteller erhebliche Absatzrückgänge hinnehmen mussten. Der weltweite Marktführer Lenovo etwa verkaufte Counterpoint Resarch zufolge im ersten Quartal dieses Jahres 18,2 Millionen Geräte und damit zehn Prozent weniger als von Januar bis März 2021. Noch härter traf es HP, die Nummer zwei: Das US-amerikanische Unternehmen setzte 15,9 Millionen Notebooks und Desktops ab (Q1 2021: 18,8 Millionen), ein Rückgang um 16 Prozent. Lediglich Dell konnte sich bei den Verkaufszahlen behaupten und legte um 0,1 Millionen oder ein Prozent zu. Alle anderen Hersteller zusammen verzeichneten eine Steigerung um drei Prozent auf insgesamt 23,8 Millionen Rechner (Q1 2021: 23,1 Millionen). Apples weltweiter Marktanteil stieg durch den anhaltenden Erfolg der Macs um einen Prozentpunkt.Counterpoint Research nennt vier Ursachen für den generellen Abschwung. Die weltweite Inflation reduziere die Kaufkraft von Verbrauchern und Unternehmen, heißt es im aktuellen Bericht der Marktforscher. Negativ beeinflusst werde der globale Computermarkt zudem durch die Unsicherheiten, welche der russische Überfall auf die Ukraine hervorgerufen habe. Zudem leide die Branche nach wie vor unter Störungen der Lieferketten, hinzu kämen die coronabedingten Lockdowns in China. Zumindest im Hinblick auf die letzten beiden Faktoren rechnet Counterpoint Research für das zweite Halbjahr 2022 mit einer leichten Entspannung der Lage. Apple hingegen geht Tim Cook zufolge in den kommenden Quartalen und sogar Jahren von anhaltenden Lieferschwierigkeiten aus, allerdings in unterschiedlichen Größenordnungen.