Apple verkündet beeindruckende Ergebnisse: 97,28 Milliarden Umsatz

Aufgeschlüsselte Umsätze nach Unternehmensbereichen

2022 2021 2020 2019 Mac 10,4 9,1 5,35 5,5 iPhone 50,5 47,9 29 31 iPad 7,6 7,8 4,4 4,9 Dienste 19,8 16,9 13,35 11,45 Sonstiges 8,8 7,8 6,3 5,1

Die Umsätze der Sparten

Dividende

Keine konkrete Prognose

Die Ergebnisse für Apples zweites Finanzquartal 2022 liegen vor und einmal mehr kann das Unternehmen auf außerordentlich erfolgreiche Monate blicken. In den Monaten Januar bis März erzielte Apple 97,28 Milliarden Dollar Umsatz, woraus ein Gewinn in Höhe von 25 Milliarden Dollar resultierte. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum waren es 89,6 Milliarden Dollar Umsatz und 23 Milliarden Dollar Gewinn. Das Abschneiden ist auch deswegen beeindruckend, da die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch schlechter als vor einem Jahr wurden – die Chip-Krise nahm damals nämlich gerade erst zaghaft an Fahrt auf.Ohne die ausgeprägten Lieferprobleme, ein Großteil der Fertigungspartner waren von Komponentenknappheit betroffen, hätte Apple noch deutlich mehr Produkte an die Kunden bringen können. Apple nannte diesmal keine konkreten Zahlen, allerdings dürfte sich die Größenordnung erneut bei mehr als sechs Milliarden Dollar Umsatz bewegen.Genaue Verkaufszahlen nennt Apple zwar schon seit einer ganzen Weile nicht mehr, wohl aber die Umsätze der einzelnen Sparten. Folgendermaßen sieht die Entwicklung seit 2019 aus, angegeben sind die Werte in Milliarden Dollar, jeweils aus dem zweiten Finanzquartal:Das Abschneiden folgt einem inzwischen gut bekannten Bild. Im Dienstesektor wächst das Unternehmen kräftig, zumal es in diesem Geschäftsbereich auch weniger externe Abhängigkeiten als bei Hardware gibt. Ebenfalls sehr gute Werte gibt es für den Mac. Beim iPhone ist zu beachten, dass die Einführung des iPhone 12 damals verspätet erfolgt war, weswegen mehr Verkäufe als sonst ins erste Jahresquartal gerutscht waren. Trotz dieser eigentlich schlechteren Voraussetzungen steigerte sich Apple aber noch.Vor genau einem Jahr hatte Apple die Dividende von 17 auf 22 Cent erhöht. Wie es in der aktuellen Ankündigung heißt, steigen die Zahlungen weiter – und zwar auf 23 Cent. Wer am Stichtag (9. Mai) Aktien hält, kann sich am 12. Mai auf die Zahlung freuen. Außerdem investiert Apple weitere 90 Milliarden Dollar in den Rückkauf eigener Aktien.Seit Beginn der Corona-Pandemie gibt Apple nun schon keine Prognose mehr für das laufende Quartal aus – auch diesmal will sich Apple nicht auf konkrete Aussagen festlegen.