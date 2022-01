Mac-Verkäufe im Höhenflug: Apples Computer-Absatz wächst doppelt so stark wie der Weltmarkt

Apple steigert den Mac-Absatz um mehr als 28 Prozent

Lenovo bleibt Weltmarktführer, Apple auf Platz vier

Hochwertige Computer weiter sehr gefragt

Die weltweite Computerbranche befindet sich weiterhin im Höhenflug. Seit 2019 wächst der jährliche Absatz von Notebooks, Desktops und Workstations kontinuierlich und stieg 2021 auf den höchsten Wert seit 2012 – trotz Corona-Pandemie und Halbleiterkrise. Apple profitierte von dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr mehr als jedes andere Unternehmen, das Wachstum der Mac-Verkäufe fiel doppelt so groß aus wie der durchschnittliche Zuwachs des Gesamtmarktes.Mehr als 341 Millionen Computer wurden im Jahr 2021 laut der jüngsten Analyse des Marktforschungsunternehmens Canalys weltweit verkauft. Im Vergleich zu 2020, als alle Hersteller zusammen gut 297 Millionen Rechner absetzen konnten, betrug das Wachstum 14,6 Prozent. Apple brachte im vergangenen Jahr knapp 29 Millionen Exemplare von MacBook, iMac, Mac mini und Mac Pro an den Mann oder die Frau. 2020 belief sich der Absatz des kalifornischen Konzerns auf rund 22,5 Millionen Notebooks und Desktops. Der jährliche Zuwachs betrug somit 28,3 Prozent und folglich fast das Doppelte des weltweiten Gesamtmarkts. Apples Marktanteil stieg von 7,6 Prozent am Ende des Jahres 2020 auf nunmehr 8,5 Prozent. Zu verdanken hat der Konzern das unter anderem dem Erfolg des neuen MacBook Pro, welches im Oktober 2021 auf den Markt kam.Weltweiter Marktführer ist weiterhin Lenovo. Der chinesische Konzern verkaufte 2021 laut Canalys etwas mehr als 82 Millionen Notebooks, Desktops und Workstations, ein Zuwachs von 13,1 Prozent im Vergleich zu 2020. Der Marktanteil beträgt 24,1 Prozent. Platz zwei belegt HP mit rund 74 Millionen verkauften Computern nach mehr als 67 Millionen Geräten im Jahr zuvor (Zuwachs: 9,5 Prozent, Marktanteil: 21,7 Prozent). Dell landet auf Platz drei, das US-amerikanische Unternehmen setzte 59 Millionen Rechner ab (2020: 50 Millionen, plus 18 Prozent, Marktanteil 17,4 Prozent). Apple folgt auf Platz vier, komplettiert werden die Top-Five von Acer mit gut 24 Millionen verkauften Computern (2020: 20 Millionen, plus 21,8 Prozent, Marktanteil 7,1 Prozent).Canalys zufolge erzielten alle Hersteller zusammen im Jahr 2021 mit Notebooks, Desktops und Workstations einen weltweiten Umsatz in Höhe von mehr als 250 Milliarden US-Dollar. Das war eine Steigerung um 15 Prozent im Vergleich zu 2020, als 220 Millionen US-Dollar erlöst wurden. Für das laufende Jahr rechnen die Marktforscher mit anhaltend hoher Nachfrage nach hochwertigen Computern, Monitoren und Zubehör. Schnellere, robustere und sicherere Rechner gewönnen angesichts einer sich dramatisch verändernden Arbeitswelt mit Homeoffice und globaler Zusammenarbeit so stark an Bedeutung wie nie zuvor, sagte der für Canalys tätige Analyst Rushabh Doshi.