Mac Studio: SSD doch nicht fest verlötet – und aufrüstbar?

Gleich zwei Anschlüsse

Bald Upgrades?

Schon seit vielen Jahren lassen sich bei den wenigsten Macs der Arbeitsspeicher oder die SSD vom Nutzer auswechseln – nur beim Mac Pro und (dem nun eingestellten) iMac 27" ist beides austauschbar. Auch beim vor rund zwei Wochen vorgestellten Mac Studio sind die internen Komponenten laut Apple nicht auswechselbar – nach dem Bestellvorgang lässt sich weder RAM noch SSD erweitern, so Apple.Am Freitag wurden die ersten Mac Studios an Kunden ausgeliefert – und die ersten Zerleg-Videos machen nun die Runde auf YouTube. "Max Tech" fand beim Auseinandernehmen allerdings heraus, dass zukünftig doch ein SSD-Upgrade möglich sein könnte:Im Inneren des Mac Studio finden sich gleich zwei Anschlüsse für SSDs wieder, welche an die im 2019er Mac Pro erinnern – doch die SSDs passen aufgrund der Baumform und Detailunterschiede beim Anschluss nicht in den Mac Studio.Im Video ist zu sehen, dass ein SSD-Anschluss des Mac Studio belegt, der andere frei ist. Bei höheren Speicherkonfigurationen sind wahrscheinlich beide SSD-Anschlüsse in Verwendung. Die SSD lässt sich aus dem Slot entfernen, wird aber mit Klebeband gesichert:Noch ist leider nichts genaues zu den Anschlüssen bekannt – und natürlich veröffentlicht Apple auch keine Dokumentation, wie diese Ports funktionieren. In den kommenden Monaten werden sich wahrscheinlich viele Dritthersteller analysieren, wie die SSDs und die entsprechenden Anschlüsse im Mac Studio arbeiten – und in Zukunft möglicherweise Aufrüstoptionen anbieten.Doch aktuell ist dies Zukunftsmusik: Liebäugelt man mit einem Mac Studio, sollte man gleich ab Werk die passende Speicherausstattung wählen, welche zur Nutzungsdauer des Macs passt. Keinesfalls ist gesichert, dass Dritthersteller in Zukunft Aufrüst-Kits auf den Markt bringen. Es ist möglich, dass hier Hürden im Weg stehen, so das technisch die Aufrüstung nicht möglich oder dies für Dritthersteller wirtschaftlich nicht sinnvoll ist.