Apple über Mac Studio: "Völlig neue Produktkategorie zwischen iMac und Mac Pro"

Apple hat mit dem Mac Studio eine komplett neue Modellreihe der hauseigenen Rechner veröffentlicht. Im Zuge des Verkaufsstarts gaben mehrere Apple-Führungskräfte Einblicke zur Idee hinter dem leistungsstarken Desktop-Mac. Im Interview geht es unter anderem um das Design des Geräts, dessen Leistungsfähigkeit und die verfügbaren Anschlüsse. Auch Apples neues Studio Display wird thematisiert."Der Mac Studio ist eine vollkommen neue Produktreihe. Es handelt sich um keinen hochgezüchteten Mac mini. Vielmehr wollten wir das volle Leistungspotenzial des M1-Chips für Nutzer entfalten, die kompromisslose Performance und ein modulares System benötigen, das zwischen dem iMac und Mac Pro angesiedelt ist" – so Apples Verantwortlicher für Mac- und iPad-Produktmarketing Tom Boger im Gespräch mit TechCrunch-Redakteur Matthew Panzarino.Die Maschine sei für den Schreibtisch konzipiert, damit Kunden stets einfachen Zugriff auf das eigentliche Gerät und dessen Anschlüsse haben. Wichtig sei auch die Mischung aus kompakter Bauweise und dennoch maximaler Leistung gewesen. Während Kompaktheit zuvor oft Einschränkungen bei der Performance bedeuteten, sei das mit dem Mac Studio nicht mehr der Fall – auch wegen des innovativen Lüfter-Designs. Dafür seien hunderte verschiedene Lüfter-Simulationen durchlaufen worden, um an das beste Konzept zu gelangen.Apples Xander Soren (Verantwortlicher für Pro Apps Produktmarketing) geht zudem auf den Aspekt der Modularität ein. Apple verfolgt hier nicht das Prinzip klassischer PCs mit wechselbarem RAM, austauschbarer SSD und aufsteckbarer Grafikkarte (wie im Mac Pro), sondern konzentriert sich auf Thunderbolt-Ports und andere Anschlüsse für externe Hardware.Das Unternehmen habe auf Nutzer-Feedback gehört und stelle die gewünschten Ports bereit – sogar auf der Vorderseite, um einen besonders leichten Zugriff auf oft genutzte Anschlüsse zu ermöglichen. Aber auch die Ports auf der Rückseite seien einfach zu erreichen, da sich das Gerät wegen des geringen Gewichts leicht drehen lasse. Zudem habe sich Apple bei der Bauhöhe des Mac Studio an gängigen externen Displays orientiert – das Gerät passe problemlos unter die meisten entsprechenden Bildschirme.Boger bezeichnet Apples neues Studio Display als ein großartiges Mainstream-Display, das sich an alle Mac-Nutzer richte. Es eigne sich für alle Apple-Rechner – egal, ob MacBook Air, Mac Studio oder Mac Pro. Der integrierte A13-Chip sei in erster Linie für Nutzer mit Intel-Macs gedacht – so erhalten auch diese Anwender Features wie Spatial Audio über die Lautsprecher oder Center Stage der Webcam, die einen Apple-Chip voraussetzen.Apropos Webcam: Im Interview wurden die Probleme mit Darstellungsqualität der Display-Webcam nicht diskutiert, da sie zu dem Zeitpunkt möglicherweise noch nicht bekannt waren. Apple kündigte vor Kurzem ein Software-Update an, das den Fehler beheben soll.