Lenovo Smart Home Essentials: Neue Nachtsicht-Kamera und smarte Glühbirne

Lenovo hat auf der IFA 2018 drei neue Produkte der hauseigenen Smart Home Essentials vorgestellt. Dazu gehören eine intelligente Kamera und eine smarte Lampe. Zudem erhalten Kunden mit der Steckdose Smart Plug die Möglichkeit, Geräte per Sprachsteuerung mit Strom zu versorgen und Einschaltzeiten festzulegen.Die Smart Camera bietet eine Auflösung von 1080p, ein eingebautes Mikrofon und Nachtsicht für bis zu 20 Meter. Das Gerät erkennt auf Nutzerwunsch automatisch, wenn sich in ihrem Aufnahmefeld etwas bewegt. Anwender können die Kamera außerdem aus der Ferne drehen und an Objekte heranzoomen.Die Glühbirne Smart Bulb ermöglicht es Nutzern, die Farbtemperatur (2700 bis 6500K) und Helligkeit auf die individuellen Bedürfnisse einzustellen. Über „Modes“ lassen sich Voreinstellungen für unterschiedliche Licht-Szenarien speichern. Es ist kein Problem, mehrere der Glühbirnen zur gleichen Zeit im Betrieb zu haben und zu steuern.Alle drei Geräte werden HomeKit-kompatibel sein und zudem die Sprachassistenten Amazon Alexa oder Google Assistant unterstützen. Smart Plug und Smart Bulb kommen im November in den USA auf den Markt und kosten jeweils 29,99 US-Dollar. Smart Camera erscheint „Anfang 2019“ für einen Preis von 99,99 US-Dollar. Über den Marktstart in Deutschland ist nichts bekannt.Als Ergänzung für die Smart Home Essentials wird Lenovo bald die „Link“-App für iOS und Android veröffentlichen. Darüber können Kunden ihre Smart Home-Produkte in Betrieb nehmen und steuern – auch von unterwegs aus. Lenovo Link soll „bald“ in den App Store kommen.