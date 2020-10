Zukunft des Apple TV: Apple plant angeblich gleich zwei Versionen – und will neuen Markt betreten

Apple TV mit einer Performance-Option

Apple TV mit A12 gilt als sicher

Es gilt als recht wahrscheinlich, dass Apple in absehbarer Zeit eine neue Generation des Apple TV vorstellt, möglicherweise bereits auf dem bevorstehenden Apple-Event. Die aktuelle Serie erschien im September 2017 und setzt auf den inzwischen etwas betagten A10X-Chip. Für fast alle Anwendungsbereiche reicht die Performance zwar aus – angeblich will Apple aber stärkeren Fokus auf Spiele legen, wofür es etwas potenterer Prozessoren bedarf. Wie es jetzt von einem Leaker heißt, arbeitet Apple gleich an zwei Varianten des Apple TV. Während man bislang nur verschiedene Speichergrößen zur Auswahl hatte, kommt dann noch eine Chip-Option hinzu. Mit dieser wolle Apple erstmals offensiv den Konsolen-Markt angreifen.Dem verlässlichen Leaker Fudge zufolge will Apple eine Version des Apple TV mit 12X, eine weitere aber mit einem "A14X-ähnlichen" Chip versehen. Auch ein Game Controller sei in Entwicklung, was Apples Pläne unterstreiche, das Apple TV zu einer leistungsfähigen Spielekonsole zu machen. Viel Geld fließe derzeit in Apple Arcade, so Fudge. Manche der kommenden Titel seien grafisch so aufwendig, dass man hierfür schon mindestens einen A13-Prozessor benötige. Unbekannt ist hingegen, ob die Performance-Linie des Apple TV mit einem gesonderten Produktnamen erscheint – oder ob es sich wirklich nur um eine andere Konfiguration handelt.Das Apple TV mit A12-Chip wurde indes schon vor Monaten indirekt bestätigt. Bereits während der Betaphase von iOS 13.4 im Februar waren eindeutige Hinweise in den Systemtiefen zu finden. Den Gerüchten zufolge wolle Apple bis zu 128 GB Speicherkapazität bieten (momentan sind es 32 GB oder 64 GB). Uneinigkeit in der Gerüchteküche herrscht lediglich bezüglich des eingesetzten Prozessors. Jon Prosser sprach lediglich von einem A12X – Leaker und Tech-Analyst Mauri QHD legte allerdings im Juli dar, Apple wolle den Konsolenmarkt angreifen und mit maximaler Performance punkten. Ob die A12- und A14-Versionen des Apple TV zusammen oder erst mit einigem zeitlichen Abstand erscheinen, erwähnt Fudge übrigens nicht.