Im September 2020 fand bereits ein Apple-Event statt – hier stellte Apple das iPad Air der vierten Generation und die Apple Watch Series 6 vor. Am Dienstag dieser Woche präsentierte Apple endlich die neuen iPhones, aber auch eine kleinere und günstigere Variante des Apple HomePod. Doch eine große Neuerung, welche Apple bereits im Sommer ankündigte, fehlte auf den beiden Events: die neuen Macs mit Apple-eigenen Prozessoren.Seit der Corona-Pandemie bestehen Apple-Events nicht mehr aus einem vollgefüllten Saal und einer Bühne, sondern werden vorab aufgezeichnet und geschnitten. Da hier keine Besucher eingeladen werden, hält sich für Apple der Koordinationsaufwand in Grenzen. Dies dürfte Apple dazu bewogen haben, in diesem Herbst vielleicht drei Apple-Events abzuhalten.Leaker Jon Prosser will erfahren haben, dass Apple tatsächlich ein drittes Event im November plant. Bereits vor einiger Zeit berichtete Mark Gurman, dass Apple die ARM-Macs im November dieses Jahres vorstellt – ob mit oder ohne Event ließ die Quelle allerdings offen. Laut Prosser soll Apple den 17. November für das "Apple Silicon"-Event anvisieren.Noch ist unklar, welche Macs Apple zuerst auf Apple Silicon umstellt. Die meisten Gerüchtequellen gehen davon aus, dass das MacBook Air der erste ARM-Mac wird. Doch aus anderen Quellen ist zu hören, dass Apple das MacBook wieder auferstehen lässt, nachdem es 2019 eingestellt wurde. Insgesamt sagte Apple im Sommer 2020, dass der Switch hin zu Apple-eigenen Prozessoren zwei Jahre in Anspruch nimmt. Es ist zu erwarten, dass Apple den Mac Pro zuletzt auf Apple Silicon umstellt.Zusammen mit ARM-Macs könnte Apple im November auch schon die lange durch die Gerüchteküche geisternden AirTags vorstellen. Hier handelt es sich um smarte Etiketten, welche das Auffinden von Gegenständen mittels der "Wo Ist?"-App ermöglicht. Bereits in frühen iOS-13-Vorabversionen fanden sich Hinweise auf die AirTags, aber eine Vorstellung blieb bislang aus.Ferner will Prosser bereits das Datum des übernächsten Apple-Events erfahren haben: der 16. März 2021. Hier soll Apple die Over-Ear-Kopfhörer "AirPods Studio" präsentieren. Eigentlich hätten die AirPods Studio bereits auf den Markt kommen sollen, doch Produktionsprobleme haben Apple dazu gezwungen, Funktionen zu streichen und die Ankündigung zu verschieben.