Leaker spricht von Produktionsschwierigkeiten bei den AirPods Studio – und sieht die AirTags kurz vor der Veröffentlichung

Schwierigkeiten bei der Produktion der AirPods Studio

AirTags im November?

Jon Prosser ist einer jener Leaker, die sich bei der Ankündigung neuer Apple-Produkte reichlich umtriebig zeigen. Prossers Annahmen weisen in der Regel eine überaus ansehnliche Erfolgsbilanz auf: So lag er mit seinen Behauptungen, dass im Rahmen des „Hi, Speed“-Events neue iPhones, der HomePod mini und ein kabelloses Aufladegerät gezeigt würden, absolut richtig. Auch im Vergleich mit anderen Insidern sind seine Vorhersagen meist zuverlässig . Nun meldet sich der Leaker mit weiteren Informationen zu zwei Produkten zu Wort, auf deren offizielle Ankündigung so mancher Interessierte bereits wartet.Die AirPods Studio zählen zu jenem Zubehör, das bei Prosser immer wieder Erwähnung findet. Die kabellosen Bügelkopfhörer sollen in einer sportlichen und einer gediegenen Variante aus Leder und Metall auf den Markt kommen. Das schlägt sich auch im Preis nieder: Für die erste Variante werden gemäß Prosser 350, für die zweite 599 US-Dollar fällig. Nun meldet der Leaker auf Twitter , dass es bei der Produktion der Kopfhörer zu größeren Schwierigkeiten gekommen sei. Dabei habe Apple einige wesentliche Features gestrichen. Sollten nun keine weiteren Probleme auftreten, so könne es durchaus zu einer Ankündigung im November und der Auslieferung im Dezember kommen. Allerdings sei es genauso wahrscheinlich, dass die Veröffentlichung der AirPods Studio nicht vor März 2021 geschehe.Die Suchetiketten AirTags würden bereits einer Veröffentlichung harren, so Prosser . Es gehe bei bei diesem Produkt nicht mehr um Zeitpläne, die aufgrund der Produktion eingehalten werden müssten, vielmehr sei die Frage, wann Apple den Release der AirTags als richtig erachtet. Der Leaker behauptet, der Verkauf des Zubehörs sei an die Veröffentlichung von iOS 14.3 gekoppelt. Das Update ermögliche das reibungslose Zusammenspiel mit den Etiketten – und stehe bereits nächsten Monat zum Download bereit. Das wäre ein eng getakteter Zeitplan: iOS 14.2 ist aktuell nur in einer Beta-Version verfügbar. Prosser widerspricht zudem seinen erst eigenen Aussagen : Der Leaker erklärte unlängst, dass die AirTags erst im März 2021 auf den Markt kämen.