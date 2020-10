Bloomberg: Keine ARM-Macs am Dienstag – Apple plant November-Event

Ein historischer Moment mit eigenem Event

Verkaufsstart auch im November?

Es gab zwar in vielen Jahren schon zwei Herbst-Events, nämlich jeweils im September und Oktober, drei Veranstaltungen wären hingegen ein Novum. Bloomberg zufolge hat Apple aber genau dies geplant , denn nach dem "Time flies"-und dem bevorstehenden "Hi, Speed"-Event soll es im November noch eine dritte Veranstaltung geben. Auf diesem werde das Unternehmen dann die ersten ARM-Macs zeigen – was im Umkehrschluss bedeutet, dass sich der nächste Dienstag in erster Linie um das iPhone 12 sowie Zubehör dreht.Aus zwei Gründen ist ein gesondertes Mac-Event durchaus einleuchtend. Keine Bühnenshow mit 1000 Gästen zu inszenieren, stattdessen ein 60-minütiges Werbevideo abzuspielen, lässt sich insgesamt wesentlich einfacher organisieren. Außerdem handelt es sich beim Auftakt zur neuen Mac-Ära auch um ein ganz besonderes, gar historisches Ereignis. Zum ersten Mal in der Produktgeschichte setzt ein Computer nämlich auf einen von Apple entwickelten Prozessor. Schon zu PowerPC-Zeiten hatte Apple eine Sonderrolle inne, denn alle anderen namhaften Hersteller vertrauten auf Intel oder AMD, dennoch musste sich Cupertino stets auf externe Unternehmen verlassen. Diesmal hat Apple hingegen fast das komplette Gesamtprodukt selbst in der Hand.Früheren Berichten zufolge soll der erste ARM-basierte Mac aus dem Notebook-Sektor stammen und ebenfalls noch im November auf den Markt kommen. Vieles deutet darauf hin, dass Apple zunächst das MacBook auf "Apple Silicon"-Basis vorstellt, später dann das MacBook Pro sowie den iMac folgen lässt. Auch wenn es auf der WWDC hieß, Apple wolle alle Baureihen innerhalb von zwei Jahren umstellen, so gehen viele Beobachter davon aus, dass es wie beim Intel-Switch vor 15 Jahren deutlich schneller abläuft. Der erste Mac-Prozessor aus Apples eigenen Hallen dürfte ein Chip auf Grundlage des A14 sein – allerdings mit mehr Kernen als bei der Variante für iPhones oder das iPad Air.