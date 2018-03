Lage des Smartphone-Marktes: Immer länger im Einsatz, Gebrauchtmarkt legt zu

Refurbished im Kommen

Gebrauchtkauf wird Alltag

Wie Apple positioniert ist

Für einen großen Teil der Smartphone-Nutzer ist die Nutzungszeit eines Smartphones durch ihre Vertragslaufzeit vorgegeben: Da bei den meisten Vertragsmodellen alle zwei Jahre ein vergünstigtes Smartphone zur Verträgsverlängerung bestellt werden kann, findet der Tausch daher auch alle 24 Monate statt. Tatsächlich lag die durchschnittliche Nutzungszeit im Jahr 2014 daher auch bei 23 Monaten. Einem Bericht von BayStreet Research zufolge wandelt sich der Markt aber momentan und Kunden verwenden ihre Smartphones deutlich länger. Momentan sind es bereits 31 Monate, den Prognosen zufolge steigt der Wert für kommendes Jahr sogar auf 33 Monate an.Für die Absatzchancen der Hersteller kann dies Probleme mit sich bringen. Es ist zunehmend schwieriger, noch so gewichtige Neuerungen zu präsentieren, dass die Mehrheit der Nutzer ihr zwei Jahre altes Smartphone direkt gegen die aktuelle Generation tauschen wollen. Außerdem wächst die Zahl derer, die nicht unbedingt ein Neugerät benötigen, sondern sich nach gebrauchten oder generalüberholten Smartphones umsehen. Rund zehn Prozent der Smartphone-Verkäufe entfallen laut Counterpoint Technology Market Research bereits auf Refurbished-Phones.Laut B-Stock Solutions, einer Verkaufsplattform für gebrauchte, generalüberholte oder von Kunden zurückgeschickter Hardware, gleicht die Situation auf dem Smartphone-Markt zunehmend der Automobilbranche. Dort sei es längst Alltag, gebrauchte Fahrzeuge zu erwerben. Wer sich keinen neuen Mercedes leisten könne, dennoch einen fahren wolle, finde zu wesentlich günstigeren Preisen gebrauchte Modelle oder Baureihen aus der letzten Generation. Genauso denken auch immer mehr Smartphone-Kunden.Apples Strategie lautet, ein breites Portfolio an Geräten anzubieten, darunter auch etwas ältere Modellreihen. Noch immer ist beispielsweise das 2015 präsentierte iPhone 6s verfügbar, das iPhone SE (März 2016) rundet die Preispanne nach unten ab. Apple bietet zwar generalüberholte Macs, iPhones und iPads an (zu den aktuellen Angeboten im Refurbished Store: ), iPhones gibt es dort jedoch nur in manchen Ländern. Anderorts überlässt Apple den Markt ausschließlich Mobilfunkanbietern, in Deutschland beispielsweise der Telekom (momentan aber keine Angebote).