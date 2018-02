iPhone-Akkutausch: Immense Wartezeiten durch hohe Nachfrage

Auswirkungen auf die Verkaufszahlen?

Ende des letzten Jahres bestätigte Apple, was zuvor schon durch zahlreiche Tests nahegelegt wurde. Unter bestimmten Umständen wird die Rechenleistung des iPhones teils empfindlich gedrosselt, was sich vor allem in Benchmark-Tests stark niederschlägt. Als Reaktion auf die schlechte Presse kündigte Apple an, ein Austauschprogramm für Akkus aufzulegen. Was zuvor 89 Euro kostete, ist seitdem für nur noch 29 Euro erhältlich. Die Besonderheit: Nutzer können das Angebot auch dann und ohne Prüfung in Anspruch nehmen, wenn der Akku keine Beinträchtigen aufweist. Sehr schnell hatte sich angedeutet, wie viele Nutzer davon gerne Gebrauch machen und ihrem iPhone einen neuen Akku spendierten - die Lieferzeiten für Austausch-Akkus schossen nämlich rasch in die Höhe.Einem neuen Bericht zufolge sind die Akkus vielerorts kaum noch zu bekommen. Bis zu fünf Wochen müssen Kunden eines Apple Stores inzwischen oft warten, um den Austausch durchführen zu lassen. Weniger als drei Wochen Wartezeit sind außerordentlich selten. Stark nachgefragt sind Akkus für das iPhone 6 und iPhone 6s, wohingegen Nutzer eines iPhone 7 etwas weniger Geduld aufbringen müssen. Beim nicht mehr angebotenen iPhone 6 fällt der Engpass besonders drastisch aus, wie Apple schon direkt zu Beginn des Programms andeutete.Es klingt verführerisch: Für gerade einmal 29 Euro einem iPhone neues Leben einhauchen und alle Alterserscheinungen vergessen lassen - meist ist es nämlich lediglich die schwindende Akkulaufzeit, die vom Alter eines Smartphones zeugt, wohingegen die Performance noch ausreicht. Marktbeobachtern zufolge könnte dies durchaus an den Verkaufszahlen der kommenden iPhone-Modelle kratzen, denn viele Nutzer haben damit den Lebenszyklus ihres Smartphones deutlich verlängert. Genau darauf angesprochen hatte Tim Cook im Januar angegeben, Fragen wie diese seien nicht von Priorität - Apple habe entschieden, was gut für die Kunden ist, nicht was gut für die Investoren klinge.