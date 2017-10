Kurzmeldungen: iPhone-Pencil deutet sich an, iOS legt deutlich zu, Cooks Waldspaziergang

Weitere Hinweise auf einen iPhone-Pencil

iOS baut Marktanteile erheblich aus - sogar im Sommer

Tim Cook im schwedischen Wald

Das iPad Pro bietet im Gegensatz zum iPhone Unterstützung für den Apple Pencil. Der 2015 vorgestellte Eingabestift bietet weit mehr, als nur einen Touch per Finger zu simulieren. Stattdessen kann der Apple Pencil auch Druckstärke und Neigungswinkel ermitteln, was vor allem beim Zeichnen von Vorteil ist. Weiterhin lässt sich das Zubehör aber nicht mit dem iPhone verwenden, auch wenn Apple vor einigen Wochen diesbezüglich ein weiteres Patent anmeldete. Wie der Korea Herald berichtet , überdenkt Apple derzeit die aktuelle Strategie. Demnach sei es durchaus möglich, dass Apple Abkehr von der bisherigen Überzeugung nimmt, keinen Eingabestift für das iPhone anzubieten - man erinnere sich an die bekannte Aussage von Steve Jobs, niemand wolle einen Stylus. Ein digitaler Stift für das iPhone könnte im übernächsten Jahr erscheinen. Gute Handschriften-Erkennung sei eines der Ziele, das Apple verfolge. Allerdings sind dazu einige Anpassungen am A-Prozessor erforderlich, um eben mehr zu leisten, als nur per Stift-Spitze Eingaben vorzunehmen. Den Quellen zufolge reichen die aktuellen Funktionen nicht aus, damit sich ein digitaler wie ein echter Stift anfühle. An einem Grundsatz ändert sich aber mit Sicherheit nichts: Sollte es auch für das iPhone einen Pencil geben, so handelt es sich weiterhin nicht um Fingerersatz, sondern um Erweiterung bestehender Touch-Funktionen.In den letzten Jahren sank der Marktanteil von iOS oft in den Monaten vor Einführung einer neuen iPhone-Generation. In diesem Sommer konnte sich Apple aber verbessern und legte in den USA von 31 auf 35 Prozent Marktanteil zu, so Kantar World Panel . Auch in anderen Ländern gibt es Zuwachs, darunter +4,3 Prozent in China, +2,3 Prozent in Deutschland und +1,7 Prozent in Frankreich. Die Marktforscher rechnen mit einem weiteren Anstieg, sobald die Verkaufszahlen von iPhone 8 sowie demnächst iPhone X in die Statistiken mit eingehen. In Großbritannien sah es hingegen etwas schlechter aus und Apple verschlechterte sich von 35,9 auf 33,9 Prozent.Über Twitter veröffentlichte Tim Cook ein Foto, das ihn in einem nordschwedischen Wald zeigt. Bekanntlich arbeitet Apple daran, so viele Ressourcen wie möglich aus nachhaltiger Erzeugung und im Falle von Verpackungsmaterial schonendem Anbau zu erhalten. Ein wichtiger Anteil kommt vom schwedischen Unternehmen Iggesund. Cook unternahm mit CEO Henrik Sjölund einen Waldspaziergang, um vor Ort die Waldbewirtschaftung zu inspizieren. Erst in dieser Woche hatte Apple den aktuellen Bericht zur Verwendung umweltfreundlicher Materialien veröffentlicht (siehe hier ). Neben Partnern wie Iggesund gibt es inzwischen auch zahlreiche von Apple direkt bewirtschaftete Waldgebiete. Eine Meldung von Anfang August warf einen Blick auf Apples Ambitionen als Oberförster