Kurzmeldung: Apples Allzeit-Rekordhoch, Harry Potter Go, Drake darf für Apple drehen was er will

Das wertvollste Unternehmen der Welt - wird immer wertvoller

Nach Pokémon Go kommt Harry Potter Go

Apple macht, was Drake will

Noch nie gab es ein Unternehmen, das den Börsenwert von einer Billion Dollar übertraf - angesichts des enormen Anstieg der Verkaufszahlen gibt es aber seit Jahren Prognosen, dass Apple jene magische Marke erstmals erreichen könnte. Am heutigen Tag lag der Börsenwert bei 900 Milliarden Dollar, was ebenfalls noch keinem US-Unternehmen je zuvor gelang. Für den neuerlichen Anstieg trug maßgeblich bei, wie erfolgreich Apple das dritte Jahresquartal abschnitt und wie viele Kunden sich für die aktuellen iPhone-Modelle entscheiden. Sämtlichen Marktdaten zufolge ist auch der sehr hohe Einstiegspreis des iPhone X kein Hindernisgrund und das Top-Modell verkauft sich ausgesprochen gut. Ein kurzer Rückblick: Apples erster großer Boom an der Börse fand in den Jahren 2004 und 2005 statt, als der iPod das Mac-Geschäft überholte. 2012 stellte ein weiteres Rekordjahr dar, 2013 lief kursmäßig eher verhalten, 2014 verhalt Apple zu neuerlichen Rekorden. Das Jahr 2017 war durchwegs begleitet von stark steigenden Kursen. Was Apple anfasste wurde zu Gold - die extrem hohen Verkaufszahlen spiegeln nie zuvor dagewesenes Kundeninteresse an Produkten mit Apple-Logo wieder. Man darf gespannt auf die Quartalskonferenz im kommenden Januar sein, die sicherlich ebenfalls wieder Umsatz- und Gewinnrekorde diskutiert.Das Entwicklerstudio Niantic wurde mit Pokémon Go weltbekannt, hatte jedoch zuvor schon mit Ingres eine größere Spielerschar angezogen. Jetzt sickerte durch, was das dritte große Projekt des Unternehmens wird. Demnach setzt Niantic erneut auf Augmented Reality, diesmal aber mit einem anderen Franchise. Hatte Pokémon Go die gewaltige Basis an Pokémon-Fans der letzten zwei Jahrzehnte angesprochen, so soll als nächstes die Welt rund um Harry Potter als Magnet dienen. Irgendwann im Laufe des kommenden Jahres erscheint Niantics nächstes AR-Spiel, zu dessen Inhalt aber noch nichts bekannt ist - nur eben, dass es so wie Pokémon Go echte und virtuelle Welt vermischt. Ein Schlusswort noch zum Thema "Go": Auch wenn "Draconius Go" (Store: ) eines ukrainischen Studios den Großteil von Pokémon Go kopiert, wird es dennoch von immer mehr Nutzern als das Spiel bezeichnet, wie Pokémon Go eigentlich sein sollte: Gut entwickelte Qualitäts-Software statt Bug-Sammlung und Crash-Dauerfeuer, Spielerfreundlichkeit auch auf dem Land und schnelle Reaktion auf Community-Wünsche.Apple will verstärkt exklusive TV-Inhalte produzieren - das ist hinlänglich bekannt. Sie kennen den Rapper Drake nicht? Laut Hollywood Reporter wird dem Musiker aus Toronto aber eine sehr wichtige Rolle zuteil werden. Dem Bericht nach hat Drake von Apple einen Blankoscheck bekommen und darf produzieren was immer er will. Drake hatte vor zwei Jahren einen Auftritt auf der WWDC und warb dort für Apple Music. Gemeinsam produzierte TV-Inhalte haben für beide Seiten große Vorteile: Drake erhält eine sehr reichweitenstarke Plattform, Apple kann sich die Popularität des Rappers zunutze machen. Für das Marketing rund um Apple Music bietet dies einige Chancen.