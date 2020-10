Apple gibt macOS Big Sur 11.0.1 Beta 1 frei

Auf Beta 10 folgt Beta 1 von macOS Big Sur 11.0.1

Vermuteter Zeitplan

Der etwas merkwürdige Betazyklus von macOS 11 Big Sur setzt sich fort. Anders als bei iOS 14, das schon Mitte September auf den Markt kam, gab es beim Betaprogramm des bevorstehenden Mac-Betriebssystems mehrfach lange Pausen. So ist Apple auch vier Monate nach der ersten Entwicklerversion nicht in den schnellen Release-Zyklus eingetreten, sondern lässt zwischen zwei Testbuilds zwei Wochen oder sogar noch mehr Zeit verstreichen. Dies könnte damit zusammenhängen, dass Entwickler im Laufe der Betaphase einige schwerere technische Probleme meldeten – welche erst in späteren Betas zutage traten.Auf die vor zwei Wochen verteilte Beta 10 folgt am heutigen Abend auch nicht wie erwartet eine Beta 11, stattdessen ist im Entwicklerbereich ab sofort macOS Big Sur 11.0.1 zu finden. Die Buildnummer liegt bei 20B5012d – im vorangegangenen Build vom 14. Oktober war es 20A5395g. In den Release Notes dokumentiert Apple unter anderem Anpassungen für Catalyst-Apps, um die Programm-UIs besser darzustellen. Außerdem beseitigte Apple eine Vielzahl weiterer Bugs. Noch immer gibt es bis zur Marktreife einiges zu tun, denn die Liste der bekannten Fehler ("Known Issues") umfasst diverse Baustellen.macOS 11 Big Sur wird vermutlich direkt in der Version 11.0.1 erscheinen, anders lässt sich die jetzt erfolgte Umstellung im Betaprogramm nicht erklären. Diversen Berichten zufolge plant Apple für Mitte November ein weiteres Event, auf dem dann der erste ARM-Mac gezeigt wird. Bevor dieser auf den Markt kommt, muss macOS Big Sur verfügbar sein – macOS 10.15 Catalina läuft auf "Apple Silicon" nämlich nicht. Da besagte ARM-Macs frühestens einige Tage nach dem Event im Store zum Kauf bereitstehen, ist auch erst dann mit der Veröffentlichung von macOS Big Sur zu rechnen. Sprich: Vor Mitte November ist es sehr unwahrscheinlich, dass Big Sur die Betaphase verlässt. Einen Termin erfährt man aber sicherlich auf dem Event.