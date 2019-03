Kurz notiert: WWDC-Gewinner bekannt, Apple kauft Stamplay, bessere Anlegerstimmung

Apple kauft Stamplay

Bessere Anlegerstimmung

Rund 5000 Personen können an Apples Entwicklerkonferenz WWDC teilnehmen, die Nachfrage übersteigt das Angebot aber bei weitem. Aus diesem Grund verlost Apple die begehrten Eintrittskarten – wird man aus dem Lostopf gezogen, so lässt sich anschließend eine Karte für knapp 1600 Dollar erwerben. Diese berechtigt dann, sowohl die Eröffnungskeynote am 3. Juni als auch die Veranstaltungen der darauffolgenden Tage zu besuchen. Wer allerdings jetzt erst auf die Idee kommt, die WWDC 2019 besuchen zu wollen, ist leider zu spät dran. Apples Verlosung endete bereits und Cupertino begann damit, die glücklichen Gewinner in Kenntnis zu setzen. Ist man bei der ersten Runde noch nicht dabei und erhielt keine Zuschrift innerhalb der kommenden Tage, so gibt es aber eine zweite Chance und die Hoffnung, noch als Nachrücker an der WWDC teilnehmen zu können.Als Verstärkung für Apples stark florierenden Business-Bereich hat Cupertino ein weiteres Startup übernommen. Stamplay kommt aus Italien und beschäftigt sich mit der Entwicklung cloud-basierter Unternehmenslösungen. Entwickler könne direkt über einen Web-Zugang arbeiten, von dort aus vorhandene APIs wie Messaging, Payment oder Benachrichtigungen einbinden. Auch Nutzerverwaltung oder Zugang zu Vertriebskanälen nimmt das System den Entwicklern ab. Details zum Kaufpreis wurden nicht bekannt, dieser soll aber Berichten zufolge bei rund fünf Millionen Dollar gelegen haben.Die erfolgsverwöhnte Anlegerwelt reagierte recht enttäuscht, als Apple plötzlich nur noch hohe Verkaufszahlen, aber keine Rekorde mehr feiern konnte. Als dann auch der iPhone-Absatz zurückging, herrschte Katerstimmung und viele Marktbeobachter äußerten sich deutlich zurückhaltender. Die Stimmung wandelt sich aber nun. Apples Marktposition, Investitionen in Zukunftstechnologien sowie die erwarteten neuen Dienste führen dazu, dass sich Apples Aktie wieder zum Kauftipp mausert. Gerade erst erhöhte beispielsweise Needham das Kursziel auf 225 Dollar – auch dank Apple Watch und den neuen AirPods.