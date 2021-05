Kurz: Spektakuläre Fotos des neuen Apple Store in Rom +++ Zoom unterstützt nun „Center Stage“ für iPad Pro (2021)

Der dritte römische Store überzeugt mit einer beeindruckenden Architektur

Zoom bekommt Update – und Support für „Center Stage“

Heute eröffnete der 17. Apple Store in Italien – beim „Apple Via del Corso“ genannten Geschäft handelt es sich um den dritten Store in Rom. Wenig überraschend halten Apple-Produkte in einem überaus spektakulären Gebäude Einzug: Der Palazzo Marignoli wurde 1873 in einer der bekanntesten Straßen der Hauptstadt gebaut und trumpft mit einem großzügig geschnittenen Innenhof und einer aufwendig renovierten Fassade auf. Erste Kunden konnten sich bereits ein eigenes Bild des Geschäfts machen – und ließen es sich nicht nehmen, ihre Eindrücke fotografisch festzuhalten und zu teilen:Die Innenarchitektur fällt nicht minder bemerkenswert aus: Wie von Apple gewohnt kommen die Produkte vor allem deshalb gut zur Geltung, weil das Unternehmen diese mit ausreichend Abstand platziert. Die Decke des Palazzos ist zudem ein Hingucker: Opulente Verzierungen laden zum Verweilen ein.Besonderes Augenmerk gilt der aus Carrara-Marmor gefertigten Treppe und den weiteren Deckenverzierungen:Apples neuester Ableger hat täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Kunden benötigen einen Termin, um das das Geschäft betreten zu dürfen.Es ist wohl eines der aufsehenerregendsten Features des neuen iPad Pro: „Center Stage“ sorgt bei Videoanrufen dafür, dass die Frontkamera alle Teilnehmer erfasst, indem sie entsprechende Schwenks vollzieht. Das klappt nicht nur mit FaceTime: Apple stellt die entsprechende API auch Drittanbietern zur Verfügung. Die Entwickler von Zoom machen nun davon Gebrauch – die beliebte App zur Durchführung von Videokonferenzen erhielt ein Update, welches nach und nach für Anwender zu sehen ist. Die Version 5.6.6 hält dem „Folgemodus“ auch eine Verbesserung für Nutzer eines iPad Pro mit 12,9 Zoll großem Bildschirm bereit: Im Querformat zeigt das Tablet nun 48 Kacheln mit Gesprächsteilnehmer an. Der Download von Zoom erfolgt wie immer über den App Store