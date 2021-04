„Center Stage“ des iPad Pro (2021) im Detail – Personen im Bild folgen, auch in Drittanbieter-Apps

Neuer „Folgemodus“ lernt ständig dazu

Auch abseits von FaceTime verfügbar

Nur für das iPad Pro (2021)

Apples neu vorgestelltes iPad Pro überzeugt mit dem potenten M1-Chip, das große Modell verfügt nun erstmals über ein Mini-LED-Display. Die TrueDepth-Kamera unterstützt einmal mehr Face ID und wartet mit einem 12-MP-Ultraweitwinkel-Objektiv mit einer ƒ/2.4-Blende auf. Neu ist allerdings das erweiterte Sichtfeld der Frontkamera: Es umfasst 122 Grad und bietet damit die Möglichkeit für ein gänzlich neues Feature namens „Center Stage“, auf Deutsch „Im Bild behalten“. Diesem Modus könnte künftig auch abseits von FaceTime eine bedeutsame Rolle zukommen.Apple führt für „Im Bild behalten“ auch die Bezeichnung „Folgemodus“ ein: Bei Videoanrufen schwenkt die Frontkamera automatisch mit, um die Teilnehmer eines solchen Gesprächs adäquat zu erfassen. Dabei zoomt die Kamera aus dem Geschehen hinaus, wenn weitere Personen hinzustoßen und passt den Bildausschnitt wieder entsprechend an, sobald der Anrufer allein im Sichtfeld des Objektivs verbleibt. Dabei setzt Apple auf maschinelles Lernen: Die „Kameraführung“ sollte also im Laufe der Zeit besser und besser werden und rasch auf etwaige Veränderungen reagieren.Dass der Folgemodus beim hauseigenen Dienst FaceTime zum Einsatz kommt, verwundert wohl wenig. Während der Präsentation ging Apple aber nicht darauf ein, ob auch andere Apps von der Funktion profitieren würden. Mittlerweile gibt es aber eindeutige Hinweise: So schreibt das Unternehmen auf der Produktseite des iPad Pro, dass das Feature „mit FaceTime und weiteren Apps für Video­konferenzen“ funktioniere. Der iOS-Entwickler Federico Viticci bestätigt dies auf Twitter : „Im Bild behalten“ sei keinesfalls exklusiv für FaceTime verfügbar, eine entsprechende API ermögliche das Aktivieren des Features.Anwender, die auf die Implementierung des Folgemodus für ein älteres Gerät hoffen, werden aller Voraussicht nach enttäuscht: Bis jetzt gibt es keinen Hinweis darauf, dass Apple die Funktion für frühere Generationen des iPads bereitstellt, auch nicht in abgespeckter Form. Die Frontkamera anderer Modelle scheint hierfür schlichtweg nicht ausreichend leistungsfähig zu sein.