Umfrage: Wie Nutzer auf immer mehr Streaming-Auswahl reagieren

Streamingdienste haben bei vielen Nutzern längst die klassischen TV-Kanäle abgelöst. Anbieter wie Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+ geben Kunden die Möglichkeit, Inhalte On-Demand und somit wann immer sie möchten abzurufen. Insbesondere die Marktriesen der Streamingservices stellen mittlerweile ein derart große Angebot zur Verfügung, dass Anwender allmählich die Übersicht verlieren – und sich im Zuge dessen regelrecht erschlagen fühlen von den zahlreichen Filmen und Serien, die auf Abruf bereitstehen. Dennoch ist der Hunger nach noch mehr Content bei vielen Kunden nach wie vor nicht gestillt, wie eine aktuelle Studie zeigt.Das Marktforschungsunternehmen Nielsen hat in der hauseigenen "State of Play"- Studie untersucht, wie der Streaming-Markt aktuell aufgestellt ist und welche Einstellung US-Bürger zu Streamingdiensten haben. Zusammengerechnet gibt es momentan rund 817.000 unterschiedliche Filme, Serien und andere Videoinhalte auf den verschiedenen Streaming-Portalen innerhalb der USA, so der Bericht. Das bedeutet einen Zuwachs von 26,5 Prozent im Vergleich zu 2019 – das ohnehin schon große Content-Angebot ist in den letzten Jahren also rasant gewachsen, indem eine sechsstellige Anzahl an Titeln hinzukam.Die große Mehrheit der befragten US-Nutzer ist von den Inhalten und der Funktionsweise der jeweils abonnierten Streamingservices überzeugt – 72 Prozent der Studienteilnehmer mögen Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ und Co. demnach sehr. Verringern möchte kaum jemand den eigenen Konsum von Filmen und Serien. Ganze 93 Prozent wollen ihre bestehenden Abos mindestens behalten oder sogar noch um zusätzliche Dienste oder weitere Premium-Inhalte erweitern.Die Begeisterung für die Dienste führt folgerichtig zu immer mehr Konsum – im Februar 2022 waren es Nielsen zufolge 169,4 Milliarden Minuten an abgespieltem Streaming-Content in den USA, was einer Steigerung um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.Die Kehrseite der Medaille ist das Problem, bei der riesigen Anzahl von Videoinhalten die Übersicht zu behalten. Kunden wünschen sich daher bessere Möglichkeiten, um passende Inhalte schneller zu finden – am besten anbieterübergreifend. 64 Prozent der Befragten interessieren sich zudem für Streaming-Angebote, die mehrere Dienste wie Netflix und Disney+ bündeln. Inwieweit Anbieter auf die Nutzerwünsche reagieren, wird die Zukunft zeigen.