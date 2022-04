Kurz: Auch Samsung mit „Self-Repair“-Programm +++ Spionagedrama „Slow Horses“ neu bei Apple TV+

Samsung zieht nach: „Self-Repair“-Programm angekündigt

„Slow Horses“: Neue Serie für Abonnenten von Apple TV+

Slow Horses

Ein gewisses Muster ist zu erkennen: Prescht Apple mit einer neuen Idee für das iPhone vor, dauert es zumeist nicht lange, bis große Teile der Konkurrenz nachziehen. Vor allem Samsung bediente sich so mancher Neuerung aus Cupertino: Als Apple beispielsweise erklärte, dem iPhone kein Netzteil mehr beilegen zu wollen, konterte das koreanische Unternehmen anfangs mit Spott – und entschied sich letztlich dafür, dieselbe Maßnahme umzusetzen. Nun überrascht Samsung mit einem „Self-Repair“-Programm.Wie Samsung in einer Pressemitteilung erklärt, werden Kunden in den USA ab Sommer dieses Jahres dazu in der Lage sein, Ersatzteile und Werkzeuge zu bestellen, um ausgewählte Geräte der Galaxy-Serie reparieren zu können. Den Auftakt machen die Modelle der S20- sowie S21-Reihe. Auch Besitzer eines Galaxy Tab S7+ kommen auf ihre Kosten. Kurioserweise handelt es sich bei dem aktuellen Flaggschiffmodell (Galaxy S22) um kein qualifiziertes Gerät – allerdings ist das Smartphone auch vergleichsweise schwer zu reparieren: iFixit erteilte dem S22 eine Reparaturwertung von drei von zehn Punkten.Apropos iFixit: Die Experten der Reparatur-Plattform sollen gemeinsam mit Samsung einfach verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen erarbeiten sowie entsprechende Werkzeuge und Komponenten bereitstellen. Zu Beginn soll es Kunden möglich sein, Ersatzteile für Displays, Ladeanschlüsse und das Rückglas der Geräte zu ordern. Weitere Bauteile sollen folgen, außerdem wird das Programm auch auf andere Smartphones und Tablets ausgedehnt.Apple TV+ verzeichnet seit heute einen Neuzugang: Die ersten beiden Folgen der sechsteiligen Seriestehen auf der Video-on-Demand-Plattform bereit. Einmal mehr handelt es sich um die Adaption einer Romanvorlage. Ein Team von recht neurotischen Spionen, die vom britischen Inlandsgeheimdienst MI5 ausgemustert wurden, verrichten in einer Sonderabteilung der Behörde eher langweilige Schreibtischarbeit. Der Chef der Gruppe ist Jackson Lamb (gespielt von Gary Oldman).Die Arbeitsweise der Gruppe gilt als veraltet, trotzdem gelingt ihr der eine oder andere Coup. Das liegt nicht zuletzt an ihrem brillanten, wenngleich cholerischen Anführer. Das Drama geizt nicht mit schwarze Humor. Neue Episoden vonerscheinen immer freitags.