Kurz: Adapter verhindert Öffnung des Mac Studio +++ Apples neuer Werbeclip zum iPad Air 5

„Lock Adapter" bald für den Mac Studio erhältlich

Der Mac Studio ist ein überaus leistungsfähiges Gerät – und mit einem Preis ab 2.299 Euro nicht gerade ein günstiges Vergnügen. Nicht immer kommt eine solche Workstation in sicherer Umgebung zum Einsatz: Wer den Mac Studio an mehreren Orten zum Einsatz bringt, fürchtet sich möglicherweise davor, dass sich jemand an dem Rechner zu schaffen macht. Diese Sorgen lassen sich nehmen: Laut MacRumors möchte das Unternehmen bald einen sogenannten „Lock Adapter“ eines Drittanbieters vertreiben. Ein solches Zubehör findet sich beispielsweise für den Mac Pro (Late 2013):Mit Hilfe des Adapters lässt sich ein Kensington-Schloss befestigen, um den Zugang zu internen Komponenten zu verhindern. Für den Mac Studio kommen diese Schlösser wohl eher nicht infrage: Stattdessen finde der Adapter an einem kleinen Loch an der Unterseite des Rechners Verwendung.Einem Memo von Apple zufolge diene der Adapter der „physischen Sicherung“, um „Modifikationen oder Schäden“ zu verhindern. Details zur Verfügbarkeit und zum Preis werden indes nicht genannt. Die Notwendigkeit einer solchen Vorrichtung erschließt sich nicht auf Anhieb: Ersten Reviews zufolge sei es alles andere als einfach, sich Zugang zum Innenleben des Geräts zu verschaffen.Apple hielt für die vergangene „Peek Performance“-Veranstaltung so einige Überraschungen bereit. So rechneten nur wenige Experten damit, dass der Konzern das iPad Air mit einem M1-Chip ausstatten und so die Lücke zwischen den Pro-Modellen deutlich schmälern würde. Um auf den Leistungszuwachs hinzuweisen, veröffentlicht der Konzern nun eine neue Werbung mit dem TitelDer Spot zeigt zwei Highschool-Schüler, welche sich einer Wahl stellen und mithilfe des iPad Air an ihren Kampagnen arbeiten. Dabei kommen das Magic Keyboard sowie der Apple Pencil und Features wie AirDrop zum Einsatz, um ausgefeilte Grafiken und Tabellen zu erstellen. In ihrer Rivalität lassen sie jedoch weitere Kandidaten außer Acht. Apple garniert die Werbung mit der Botschaft, dass der nächste Computer kein Computer sei – und möchte so auf die mannigfaltigen Möglichkeiten des Tablets hinweisen. Der Slogan ist bereits von anderen iPads bekannt: Vor allem bei den Pro-Modellen war es Cupertino ein Anliegen, diese als konkurrenzfähige Produkte zu herkömmlichen Rechnern zu bewerben.