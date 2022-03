iPad Air 5: Manche Nutzer monieren Verarbeitungsqualität und knarzende Geräusche

Rückseite wirkt weniger solide, knarzende Geräusche

Quelle: Rob Falk via YouTube

Verarbeitung anderer iPads macht besseren Eindruck

Das iPd Air der fünften Generation trudelte bereits bei den ersten Kunden ein – und hinterlässt bei den meisten Anwendern und Kritikern zumeist einen guten Eindruck. So handle es sich bei dem Tablet um ein attraktives Angebot, wenngleich die Speicherausstattung für das preiswerteste Modell mit 64 GB oft als zu gering und nicht mehr zeitgemäß erachtet wird (siehe hier ). In den Reviews löst die Verarbeitungsqualität keinen Unmut aus: Diese sei einmal mehr hervorragend. Einige Käufer des iPad Air 5 sehen das hingegen anders.Dass Apple hochwertig verarbeitete Produkte auf den Markt bringt, zählt oftmals zu den Stehsätzen entsprechender Reviews. Tatsächlich bieten iPhones, Macs und andere Geräte nur selten Anlass zur Kritik, wenn es um diesen Aspekt geht. Die Verarbeitungsqualität des iPad Air 5, welches sich seit letzter Woche auf dem Markt befindet, löst bei einigen Nutzern allerdings keine Begeisterungsstürme aus. So findet sich unter anderem auf Reddit ein ellenlanger Thread, welcher einschlägige Probleme hinweist. Besitzer des Geräts monieren, dass sich die Aluminium-Rückseite weit dünner als beim Vorgänger anfühle. Man könne den Akku durch das Gehäuse sogar nahezu spüren. Während des Haltens sei zudem vielfach ein Knarzen zu vernehmen. Das Geräusch trete vor allem dann auf, wenn der Anwender das Tablet von einer Hand in die andere reicht. Einer der Nutzer versuchte, das Phänomen in einem Video einzufangen:Viele Betroffene berichten, dass das iPad Pro wie auch Vorgängermodelle einen ungleich solideren Eindruck machen würden. Die Rückseite fühle sich weniger nachgiebig an. Inwiefern es sich um ein generelles Problem handelt, das im Alltag tatsächlich stört, ist bislang noch unklar. Bei manchen Nutzern sorgte eine Hülle für ein besseres Gefühl bei der Bedienung der Tablets. Das letzte iPad, welches bei einigen Anwendern aufgrund der Verarbeitung für Irritationen sorgte, war das iPad Air 2 aus dem Jahr 2014: Drückten Nutzer auf die Rückseite, so entstanden deutlich sichtbare Spuren auf dem Display. Im Alltag spielte dieses Phänomen bei den meisten Kunden jedoch keine Rolle.