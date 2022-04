Kurioser Fund: Entwickler verliert Googles Smartwatch-Prototyp in einem Restaurant

Unbekannter Gast vergisst Pixel Watch in Restaurant



Apple Watch 40 mm (links), Pixel Watch (Mitte) und Samsung Galaxy Watch

Quelle: tagtech414

Akku leer: Prototyp lässt sich nicht starten

Vorfall weckt Erinnerungen an verlorenes iPhone 4

Die Apple Watch ist mit weitem Abstand die weltweit am häufigsten verkaufte vernetzte Uhr. Weder Samsung mit der Galaxy Watch noch andere Hersteller können in diesem Segment mithalten. Das ändert sich allerdings möglicherweise, wenn Google eine eigene smarte Uhr auf den Markt bringt. Gerüchten und Leaks zufolge steht das in nicht allzu ferner Zukunft an. Unter kuriosen Umständen ist jetzt ein vermeintlicher Prototyp der "Pixel Watch" aufgetaucht.Die offenbar noch nicht vollständig funktionsfähige Uhr wurde angeblich im einem Restaurant in den Vereinigten Staaten entdeckt, wo sie ein unbekannter Gast zurückgelassen hatte, vermutlich einer von Googles Entwicklern. Fotos des herrenlosen Geräts stellte der Finder, laut einem Post des Reddit-Users tagtech414 der Barkeeper der Gaststätte, dann einige Wochen später Android Central zu. Den Bildern zufolge unterscheidet sich die "Pixel Watch" im Design grundlegend von der Apple Watch, denn Googles Gerät ist rund. Seitlich verfügt die Uhr über eine Krone, zudem gibt es darunter und darüber jeweils einen nahezu bündig ins Gehäuse eingelassenen Button. Die Anmutung der Smartwatch des Suchmaschinen-Konzerns entspricht somit eher als die der Apple Watch einer klassischen Armbanduhr. Die Gestaltung ist allerdings äußerst minimalistisch.Bei den Armbändern der "Pixel Watch" setzt Google offenbar ebenso wie Apple auf eine proprietäre Befestigung. Auf der Unterseite der vernetzten Uhr sind Sensoren zu erkennen, welche genauen Funktionen die Smartwatch bieten wird, ist allerdings bislang unbekannt. Hinsichtlich der Höhe macht das Gerät einen ziemlich klobigen Eindruck, dieser wird durch den relativ großen Durchmesser noch verstärkt. In Betrieb nehmen ließ sich der Prototyp übrigens nicht, denn der Akku war leer und ein passendes Ladegerät hatte der unbekannte Verlierer nicht im Restaurant zurückgelassen. Seltsamerweise meldete er sich in den Wochen nach dem Verlust auch nicht in der Gaststätte, um das Gerät dort wieder abzuholen.Der Vorgang weckt Erinnerungen an ein rund zwölf Jahre zurückliegendes Missgeschick, welches Apple ereilte. Im April 2010 ließ ein Apple-Mitarbeiter einen Prototyp des iPhone 4 in einem kalifornischen Restaurant liegen. Gizmodo erwarb das Gerät seinerzeit für 5.000 US-Dollar. Apple zeigte daraufhin die Nachrichten-Webseite sowie die Finder des Geräts an. Letztere mussten jedoch lediglich geringfügige Geldbußen zahlen und Sozialstunden ableisten, Gozmodo hingegen ging völlig straflos aus (siehe ).