Apple Watch Series 6: Service-Programm gestartet

Nur 40-mm-Modell

Seriennummer überprüfen

Zwei Jahre ab Kauf

Ende letzten Jahres kamen manche Berichte auf, nach denen der Bildschirm der Apple Watch Series 6 einfach ausfällt und keinerlei Inhalt mehr anzeigt. Dies geschieht ohne Vorwarnung und lässt sich auch durch einen Neustart oder Zurücksetzen der Apple Watch nicht korrigieren. Da sich viele der damaligen Geräte noch innerhalb der einjährigen Gewährleistung befanden, reparierte Apple die meisten Uhren kostenfrei.Apple bestätigt nun in Form eines Reparaturprogramms, dass tatsächlich ein Produktionsfehler vorhanden ist. Allerdings beschränkt sich laut Apple der Fehler auf das 40-mm-Modell – die 44-mm-Variante soll laut Apple nicht von diesem Problem betroffen sein. Die betroffenen Uhren-Modelle sollen zwischen April 2021 und September 2021 hergestellt worden sein. Ferner sind ausschließlich Uhren der Apple Watch Series 6 von dem Service-Programm abgedeckt – ältere und neuere Modelle sind nicht Teil des Programms.Denkt man, von dem Problem betroffen zu sein, kann man anhand der Seriennummer überprüfen , ob die eigene Watch vom Service-Programm abgedeckt ist. Diese findet man entweder in der Einstellungs-App auf der Apple Watch selbst wieder oder, falls der Bildschirm schon ausgefallen ist, in der Watch-App auf dem gekoppelten iPhone unter "Allgemein""Info". Sobald man die Seriennummer auf der Webseite eingegeben hat, überprüft Apple, ob die eigene Watch von diesem Produktionsfehler betroffen ist.Das Reparaturprogramm ist zwei Jahre ab erstmaligem Kauf der Apple Watch gültig und kann weltweit in Anspruch genommen werden. Ist man betroffen, soll man sich entweder an einen autorisierten Apple-Händler, einen Apple Store nach vorheriger Terminvereinbarung oder den Apple-Support wenden, um eine Reparatur bzw. Austausch zu veranlassen. Wenn die Uhr allerdings größere Beschädigungen ausweist, welche die Reparatur verhindern, muss die Apple Watch vor Durchführung der eigentlichen Reparatur instandbesetzt werden.