Bericht: Wichtige Neuerungen in watchOS 9 – und Apples längerfristige Planung

Die Liste der Neuerungen eines großen watchOS-Updates ist normalerweise wesentlich kürzer als die einer iOS- bzw. macOS-Aktualisierung. Aller Wahrscheinlichkeit nach trifft diese Aussage demnächst auch auf watchOS 9 sowie macOS 13 und iOS 16 zu – wenn Apple die neuen Systeme im Juni auf der WWDC ankündigt. Ein ausführlicher Bericht beschäftigt sich jetzt damit, was Apple für das Betriebssystem der Uhr geplant hat. Bloomberg will dabei von zahlreichen funktionellen Verbesserungen erfahren haben , die Apple für dieses und nächstes Jahr vorbereitet. Einmal mehr liegt einer der Schwerpunkte darauf, Körperfunktionen zu erfassen und die Apple Watch zu einem immer wichtigeren gesundheitlichen Ratgeber zu machen.Zwar arbeitet Apple schon seit geraumer Zeit daran, Bluthochdruck erkennen zu können, allerdings sei mit einer solchen Funktion nicht in absehbarer Zeit zu rechnen. Erst 2024 oder 2025 könne die Apple Watch als Blutdruckmesser fungieren, gleiches gelte für Blutzuckermessung. Dafür gebe es aber beim Schlaf-Tracking demnächst wichtige Verbesserungen, die Erkennung möglichen Vorhofflimmerns werde ebenfalls zuverlässiger und dank neuer Berichte aussagekräftiger. Apple arbeite außerdem an einer neuen Funktion, um Medikamentenpackungen einzuscannen und dann Erinnerungen zur korrekten Verwendung zu erhalten. Gleichzeitig soll es Health-Funktionen speziell für Frauen geben.Auch an anderer Stelle bringt watchOS 9 wohl Verbesserungen mit. Laut Bloomberg gibt es einen neuen "Low Power"-Modus – momentan lassen sich bei der Aktivierung keine Apps und andere Funktionen bis auf Uhrzeit mehr nutzen. Dies soll sich aber ändern, damit die Apple Watch im Durchhalte-Modus nicht komplett ihren Status als Computeruhr verliert. Bestimmte Apps werden dann weiterhin funktionieren, wenngleich Bloomberg keine Angaben macht, welche Voraussetzungen es dazu gibt.Wer die mitgelieferten Ziffernblätter für unzureichend hält, wird möglicherweise mit watchOS 9 glücklicher. Apple überarbeitet wohl den Großteil der Watchfaces, um den zur Verfügung stehenden Platz des Displays besser zu nutzen. Gerade hinsichtlich der Komplikationen, also Zusatzfunktionen auf dem Ziffernblatt, werde sich einiges tun. Bloomberg betont explizit, es handle sich um eine Neugestaltung großer Teile der bisherigen Designs.Noch eine andere interessante Bemerkung weist der Bericht auf: Das Health-Team bringt es auf 1000 Mitarbeiter, ist aber in den vergangenen beiden Jahren nicht mehr gewachsen. Allerdings gab es an der Spitze einige Veränderungen. Der einstige Spartenleiter, Kevin Lynch, steht nun dem Auto-Team vor. Zwei andere hochrangige Manager, Gregg Spivey und Maziar Brumand, haben das Unternehmen hingegen verlassen.