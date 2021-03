Kuo: Spezielles Linsensystem macht Apples AR-/VR-Headset zum Fliegengewicht

Apple möchte geringes Gewicht für das Headset

Lösung: Spezielles Linsensystem

Ob AirTags, Apple Car oder ein Headset mit AR- sowie VR-Funktionalität: Es gibt so einige Produkte, die einer offiziellen Ankündigung durch das Unternehmen harren, aber bereits Gerüchte befeuern. Denkbar ist, dass Cupertino bereits im nächsten Jahr ein erstes Modell eines AR-/VR-Headsets präsentiert – und auf ein besonders ausgefeiltes Kamerasystem setzt, das feinste Augenbewegungen zu identifizieren und zu tracken vermag (siehe ). Wer nun befürchtet, Apple könnte ein allzu klobiges Gerät auf den Markt bringen, dessen Tragekomfort wenig überzeugt, irrt möglicherweise: Der Analyst Ming-Chi Kuo verweist auf ein besonders leichtes Modell.Kuo nennt in einem Bericht, der unter anderem MacRumors vorliegt, ein eklatantes Manko aktueller VR-Headsets: Diese wögen in der Regel mehr als 300 Gramm und fielen nicht gerade durch ihr graziles Aussehen auf. Bei Geräten, die sowohl AR wie auch VR vereinen, kämen andere Objektive mit einem kleineren Sichtfeld zum Einsatz. Apple müsse nun unterschiedlichen Anforderungen an das Headset gerecht werden: Das Ausbalancieren zwischen der Form, dem Gewicht und der Größe des Sichtfelds sei die besondere Schwierigkeit beim Design eines solchen Headsets, so der Analyst.Kuo behauptet, Apple wolle von einer sogenannten „Hybrid-Fresnellinse“ Gebrauch machen: Fresnellinsen sind das Ergebnis einer besonders effizienten Bauform von optischen Linsen. Kuo zufolge beabsichtige Cupertino jedes Headset mit sechs dieser Linsen auszustatten. Das Unternehmen sei so in der Lage, das Gewicht des Headsets auf maximal 150 Gramm zu beschränken. Zum Vergleich: Das iPhone 12 (ohne Namenszusatz) bringt bereits 162 Gramm auf die Waage. Zu den Zulieferern zählen laut Kuo Genius Electronic Optical und vor allem Young Optics. Preiswert sollen diese Komponenten hingegen nicht sein: Einem Bericht von The Information zufolge müssen Early Adopter mindestens 3000 US-Dollar für Apples erstes Modell hinlegen.