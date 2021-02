Renderings: So könnte die Apple AR-/VR-Brille aussehen

Schlank und kompakt



Apple View im Einsatz ( Apple View im Einsatz ( Antonio de Rosa

Farbige Riemen und Polster

Obwohl Apple noch kein Wort in der Öffentlichkeit darüber verlor, eine AR-/VR-Brille auf den Markt bringen zu wollen, gibt es dennoch von zahlreichen Seiten eindeutige Hinweise. 2019 fand eine interne Apple-Veranstaltung statt, auf der es um die Brille ging , außerdem geben mehrere der bekannten Leaker an, bereits einen Prototyp gesehen zu haben. Auch die großen Publikationen wie Wall Street Journal, Bloomberg und Co. halten eine Markteinführung im nächsten oder übernächsten Jahr für ausgemachte Sache. Als weitgehend sicher gilt, dass zunächst ein Headset erscheint, wohingegen die AR-Brille noch mindestens ein weiteres Jahr auf sich warten lasse.Angesichts der erst vor wenigen Tagen erschienenen Meldung von The Information, die Rede war unter anderem von Preisen ab 3000 Dollar, hat ein bekannter Designer nun zahlreiche Renderings angefertigt. Diese zeigen das VR-Headset von allen Seiten und orientieren sich am zitierten Bericht . Auch besagtes Magazin will das geheime Produkt bereits gesehen haben – zumindest ein Vorserienmodell. Als Bezeichnung wählte Antonio De Rosa "Apple View".Wer die 3000 Dollar für eine "Apple View" ausgibt, setzt sich ein verhältnismäßig schlankes und kompaktes Headset auf, das über zwei Displays mit 8K-Auflösung verfügt. Wie viel modernste Technologie sich im schwarz glänzenden Part befindet, ist dabei gar nicht zu erkennen. In De Rosas Renderings kommen Trageriemen zum Einsatz, wie sie The Information beschrieben hat.Weiche Polster sorgen für korrekten Sitz und Tragekomfort, verschiedene Farboptionen für das notwendige Maß an Individualität. Das schlichte Design soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Apple angeblich nie dagewesene visuelle Qualität bieten soll. Mehrere Kameras ermöglichen eine Bilddarstellung, als blicke man durch seine eigenen Augen – ergänzt um "Erweiterte Realität".Auf der Seite von Antonio de Rosa gibt es noch einige weitere Bilder, wie die "Apple View" im tatsächlichen Einsatz aussehen könnte. Glaubt man den Gerüchten, so wäre der früheste Zeitpunkt einer offiziellen Vorstellung Herbst 2021 mit einem Verkaufsstart 2022. Andere Quellen gehen hingegen eher von Herbst 2022 aus.