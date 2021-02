The Information: 3000+ Dollar für die erste Apple-Brille

Preisklasse der Microsoft HoloLens

Bislang unerreichte visuelle Qualität

Teuer und ein Nischenprodukt für eine kleine Zielgruppe – so hatte Bloomberg kürzlich über Apples VR-Headset berichtet. Es gilt in der Branche als sicher, dass Apple derzeit an zwei verschiedenen AR-/VR-Brillen arbeitet. Einerseits soll es besagtes Headset sein, andererseits eine normale Brille. Den Anfang macht den Aussagen zufolge das VR-Device, welches das Blickfeld des Nutzers komplett umschließt. Die Umgebung für AR-Anwendungen nimmt der Anwender über Displays wahr, nicht über Brillengläser. Das gewöhnlich sehr gut informierte Magazin The Information berichtet jetzt, Apple verbaue ultrahoch auflösende 8K-Displays – allerdings ziehe dies auch ultrahohe Preise nach sich.Während verschiedene Lösungen auf dem Markt zwischen 500 und 1000 Euro rangieren, bewege sich Apple in der Größenordnung einer Microsoft HoloLens. Damit wird man mindestens 3000 Euro für das VR-Headset auf den Tisch legen müssen, was bereits zeigt, wie klein die Zielgruppe aller Wahrscheinlichkeit nach ist. Apple wolle Unternehmenskunden ansprechen, nicht Endnutzer. Als Quelle nennt The Information eine konzerninterne Stimme, welche über direktes Wissen bezüglich Apples VR-Entwicklung verfüge.Das Headset wird nicht als AR- oder VR-, sondern als "Mixed Reality"-Device beschrieben. Mehr als ein Dutzend Kameras sorgen dafür, die Umgebung sowie die Augenbewegung zu erfassen. Auf diese Weise ist der Träger zwar eigentlich von der Umwelt abgeschlossen, allerdings erscheint es ihm durch die Videoeinblendung so, als nehme er alles durch seine eigenen Augen wahr. Die visuelle Qualität liege dabei weit über dem, was andere Headsets bislang bieten können.Oben eingefügte Grafik entspricht den Bildern eines Prototyps, auf welche The Information einen Blick werfen konnte. Man fühle sich vom Stil her in gewisser Weise an die AirPods Max erinnert, wie es heißt. Keine weiteren Angaben gibt es hingegen zu den "Apple Glasses", also der gemunkelten AR-Brille.