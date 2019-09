Günstiges iPhone im Frühjahr, ein größeres SE?

Abstriche bei der Ausstattung

Oder doch ein iPhone 8 mit neuer Hardware?

Sicher kein Mini-Smartphone

Mit Normalgröße-Display sieht es ganz anders aus

Schon mehrfach war zu hören, Apple wolle im kommenden Frühjahr noch eine vierte iPhone-Baureihe anbieten und damit preissensiblere Kunden ansprechen. Ähnlich wie einst das iPhone SE soll jene Serie ein kleineres Display als die teureren iPhones bieten und somit das Sortiment nach unten abrunden. Zwar erzielt Apple den Großteil des Gewinns mit den teuren iPhones, allerdings herrscht weiterhin auch Nachfrage nach den günstigeren Modellen bzw. den Geräten des Vorjahres. Die Einführung im Frühjahr ist den strategischen Erwägungen geschuldet, in den ersten Monaten nach Vorstellung der neuen iPhone-Generation kein günstiges Konkurrenzprodukt aus dem eigenen Haus präsentieren zu wollen. Einem neuen Bericht zufolge will Apple besagtes Einsteiger-iPhone nämlich mit aktuellem Innenleben, also einem A13-Chip ausstatten.Um den Preis niedrig zu halten, verzichte Apple auf OLED und verbaue stattdessen ein herkömmliches Display. Die Displaygröße soll bei 4,7" liegen – was bei randloser Bauweise deutlich geringere Abmessungen als beispielsweise bei einem iPhone 8 ermöglicht. Dafür wiederum wäre der Einsatz von Face ID erforderlich, denn mit Touch ID müsste der untere Teil für den Home-Button reserviert sein.Sollte Apple dem SE-Konzept folgen, das technisch gesehen ein iPhone 6s im Gewande eines iPhone 5s war, könnte das Gerät hingegen das Gehäuse des iPhone 8 samt Fingerabdrucksensor erhalten. Apple müsste dafür nicht eine komplett neue Modellreihe entwickeln. Außerdem wäre es möglich, in die Preisregionen von 400 bis 500 Dollar vorzustoßen, was noch einmal deutlich unterhalb des iPhone XR läge.Ausgeschlossen werden kann hingegen die exakte Neuauflage des iPhone SE. Mehrere Gründe sprechen dagegen. Zwar findet man in Foren viele lautstarke SE-Befürworter, Zahlen zur Verbreitung sprechen aber eine eindeutige Sprache. Nicht nur marktweit ist das iPhone SE die Serie mit der geringsten Verbreitung (siehe ), auch in den Zugriffsstatistiken von MacTechNews findet sich kein software-seitig noch unterstütztes iPhone mit weniger Anteilen. Für die kleine Minderheit derer, die winzige Displays verlangen, lohnt sich die Neuentwicklung kaum.Anders sieht es hingegen aus, wenn Apple aktuelle Hardware mit mittelgroßen Displays (4,7") zu deutlich niedrigeren Preisen anbieten. Es handelt sich dabei immer noch um eine kompakte Bauweise, die aber kaum Einschränkungen in Hinblick auf den Displayplatz bietet. Für Apple bestünde lediglich die Gefahr, eigene Verkaufszahlen zu kannibalisieren. Angesichts der immer wichtiger werdenden Dienste-Strategie ist dies aber ein erheblich geringeres Problem als früher, denn mehr Nutzer bedeutet auch mehr Abonnenten – und darin sieht Apple weiteres Wachstumspotenzial. Außerdem ließen sich mit einem günstigeren iPhone Märkte mit geringerer Kaufkraft ansprechen.