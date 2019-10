Kuo: iPhone SE 2 mit A13 im Frühjahr

Aktueller Chip, etwas ältere Hardware

Für eine bestimmte Zielgruppe

Erneut gibt es Berichte, wonach Apple vier Jahre nach Vorstellung des iPhone SE eine Neuauflage plant. Diese weist natürlich nicht das kaum noch zeitgemäße Mini-Display des 2016er iPhone SE auf, könnte jedoch trotzdem in einer ähnlichen Preiskategorie angeboten werden. Laut Ming-Chi Kuo, auf dessen Vorhersagen normalerweise Verlass ist, will Apple das iPhone SE 2 noch im ersten Quartal 2020 auf den Markt bringen. Kuo nennt zwar keine genauen Preise, geht jedoch davon aus, dass Apple das aktuelle iPhone 8 (449 Dollar) unterbietet. Zum Vergleich: Das iPhone SE mit 32 GB Speicher lag zum Zeitpunkt der Einstellung bei 349 Dollar.Im Inneren soll trotz des aggressiven Preises ein aktueller A13-Prozessor arbeiten. Damit würde Apple der Produktpolitik des ersten iPhone SE folgen, das ebenfalls den damals aktuellen Chip aufwies. Insgesamt orientiere sich das iPhone SE 2 laut Kuo weitgehend am iPhone 8. Entweder übernimmt Apple das Gehäuse des 2017 präsentierten 4,7"-iPhones komplett oder bleibt zumindest bei einem sehr ähnlichen Design. Auch das Kamerasystem dürfte jenes sein, das man vom iPhone 8 her kennt. In einem älteren Bericht wurde spekuliert, möglicherweise könne Apple das iPhone SE 2 auch fast randlos fertigen und die Abmessungen damit kompakter ausfallen lassen.Laut Kuo hat Apple mit dem Gerät eine ganz bestimmte Zielgruppe im Auge. So sollen vor allem jene Anwender angesprochen werden, die momentan noch ein iPhone 6 verwenden und nicht mehr auf iOS 13 aktualisieren können. Wer aber vor einem Neukauf der aktuellen Baureihen zurückschreckte, erhält dann möglicherweise im Frühjahr ein attraktives Angebot. Die günstige Serie würde damit nicht die Verkaufszahlen der momentan verfügbaren, teureren iPhones kannibalisieren. Angesichts des leistungsfähigen Prozessors ließe sich aber dennoch auch Apples neuer Spieledienst namens Apple Arcade ohne Kompromisse ausführen. Kuo prognostiziert, dass Apple bis zu 40 Millionen Geräte davon im ersten Geschäftsjahr absetzen kann.