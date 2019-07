Kuo: Ab Herbst neue Tastaturen in Apple-Notebooks, Umstellung bis 2020

Beginn 2019, 2020 komplett



Anfang des Monats hatte der bekannte Marktexperte Ming-Chi Kuo bereits vorhergesagt, Apple wolle sich komplett von den Buttferfly-Tastaturen verabschieden und stattdessen auf einen neuen Mechanismus umstellen. Die Umstellung betreffe sämtliche Notebook-Baureihen, denn offensichtlich hält Apple die fehleranfällige Butterfly-Bauweise generell für eine Sackgasse. Jetzt hat Kuo den Bericht noch einmal aufgegriffen, um weitere Details ergänzt und manche Angaben korrigiert. Apple werde noch in diesem Herbst mit der nächsten Tastatur-Generation antreten. Diese sei Bestandteil des neuen MacBook Pro 16", welches im September oder Oktober auf den Markt komme. Apple kann damit hoffentlich gleich mehrere Probleme auf einmal erschlagen: Neben der hohen Ausfallrate gab es auch oft Kritik am Tippgefühl und Ansprechverhalten der Tasten.Nachdem die neue Tastatur-Bauweise ihr Debüt im MacBook Pro 16" gegeben habe, seien auch alle weiteren Notebooks an der Reihe. Laut Kuo plane Apple, bei den Modellrevisionen von MacBook Air, MacBook Pro 15" und MacBook Pro 13" ab kommendem Jahr wieder den traditionellen "Scissor"-Mechanismus zu verwenden. Laut Kuo stelle Apple aber nicht einfach auf die früher verbauten Tastaturen um, stattdessen soll es sich um eine "noch nie dagewesene Scissor-Umsetzung" handeln, so der Branchenspezialist. Apple wolle besondere Langlebigkeit erreichen, indem die Tasten mit Fiberglas verstärkt werden.Die Branche ist sich inzwischen ziemlich einig, dass es im Herbst größere Neuerungen im Notebook-Bereich geben soll. Die Einführung des MacBook Pro 16" bringt den überfälligen Schritt mit, sich von den dicken schwarzen Rändern rund um das Display zu verabschieden. Zwar sind Apples Notebooks von allen Blickwinkeln aus mit edler Designanmutung gesegnet, die Displays selbst wirken auf viele hingegen inzwischen etwas altbacken. Durch das randlose Design wachsen die Abmessungen des MacBook Pro 16" im Vergleich zum 15"-Modell aber wohl nicht.