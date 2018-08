Kult-Romanreihe „Foundation“: Apple gibt Startschuss für TV-Produktion

Epische Saga über ein riesiges Weltraumreich

Apple wird in absehbarer Zukunft mit der Produktion einer weiteren Science-Fiction-Serie starten. Nachdem sich das Unternehmen die TV-Rechte der Foundation-Reihe des Schriftstellers Isaac Asimov schon vor einigen Monaten sicherte, hat Apple die Produktion der Serie inzwischen in Auftrag gegeben, so Ars Technica. Die ursprüngliche Trilogie von Foundation war sehr einflussreich für das SciFi-Genre. Auch Filmemacher wie George Lucas ließen sich von der Buchreihe etwa für Klassiker wie die Star Wars-Filme inspirieren.Die drei Kultbücher „Foundation“,” „Foundation and Empire“ und „Second Foundation“ spielen in der gesamten Milchstraße unseres Universums, die von dem Galactic Empire beherrscht wird. Der Mathematiker Hari Seldon entwickelt eine Methode, um den Untergang des kosmischen Reiches vorhersagen zu können. Infolge dessen gründet er die Gruppe „The Foundation“, mit deren Hilfe ein neues Empire entstehen soll. Die Die Saga über ein Weltraumreich vieler, von Menschen bewohnter Planeten spielt über einen Zeitraum von mehr als 1.000 Jahren.Branchengrößen wie Roland Emmerich (Independence Day) und Jonathan Nolan (Westworld) versuchten sich bereits erfolglos an der Film- beziehungsweise Serienumsetzung des komplexen Literaturstoffes. Apple probiert es jetzt ebenfalls mit hochkarätigem Personal. Als Showrunner sowie Executive Producer fungieren David Goyer (Drehbuchautor von Batman Begins und The Dark Knight) und Josh Friedman (Drehbuchautor für War of the Worlds). Friedman entwickelte zudem die Serie Terminator: The Sarah Connor Chronicles.Außer Foundation hat Apple derzeit noch eine weitere SciFi-Serie in der Mache. Bei „See“ handelt es sich um ein episches World-Building-Drama – viel mehr ist nicht bekannt. Game of Thrones-Star Jason Momoa spielt die Hauptrolle. Apple soll planen, die ersten der inzwischen über ein Dutzend selbstproduzierten TV-Projekte im Frühjahr 2019 zu veröffentlichen.