TV-Serien von Apple: An welchen Fernsehproduktionen das Unternehmen arbeitet

Netflix und Co. haben es vorgemacht. Statt Content nur von externen Studios einzukaufen, entwickeln sich Streaming-Anbieter mehr und mehr selbst zu Produzenten hochwertiger Serien-Formate, um die Gunst der Kunden zu gewinnen. Auch Apple arbeitet an einer Reihe von TV-Serien.Für die Entwicklung ist ein neugeschaffenes Content-Team rund um die ehemaligen Sony-Führungspersönlichkeiten Zack Van Amburg and Jamie Erlicht verantwortlich. Nach dem ersten TV-Gehversuchstehen noch mindestens 13 weitere Serien auf der Agenda des Unternehmens:Die Dramaserie mit Jennifer Anniston und Reese Witherspoon in den Hauptrollen wirft einem Blick hinter die Kulissen der vor allem in den USA populären Morningshows. Witherspoon ist über ihr Unternehmen Hello Sunshine auch für die Produktion zuständig.Das ebenfalls von Witherspoons Firma entwickelte Drama basiert auf dem gleichnamigen Krimi-Bestseller von Kathleen Barber. Die Hauptrolle wird Oscar-Gewinnerin Octavia Spencer () spielen.Die Neuauflage der in den 1980er Jahren von Steven Spielberg produzierten Mystery-Serie zählt zu den ersten TV-Produktionen, die sich Apple sicherte. Jede einzelne Episode soll einen neuen, in sich geschlossenen Plot und andere Charaktere beinhalten.Die Comedy-Reihe porträtiert das Leben von Immigranten in den Vereinigten Staaten auf eine lockere, humorvolle Weise. Das Konzept stammt von Kumail Nanjiani und Emily V. Gordon. Beide wurden im Jahr 2018 für ihre gemeinsame Drehbuch-Arbeit () für den Oscar nominiert.Außer, dass es sich laut Berichten um ein episches World-Building-Drama handelt, ist zunoch kaum etwas bekannt. Für das Drehbuch ist Steven Knight zuständig, der bereitsentwarf. Francis Lawrence übernimmt die Regie. Lawrence arbeitete unter anderem bei den letzten drei Teilen der Reiheals Regisseur.Das animierte Comedy-Musicalhandelt von einer Hausmeister-Familie, die im New Yorker Park lebt und ihre Heimat vor Gefahren bewahrt. Das Konzept stammt von Loren Bouchard, der bereits Serien wieentwickelte.Die Science-Fiction-Serie basiert auf der gleichnamigen, dreiteiligen Literaturreihe von Isaac Asimov. Die Saga über ein Weltraumreich vieler, von Menschen bewohnter Planeten inspirierte George Lucas einst maßgeblich bei der Entwicklung vonDas Sport-Drama konzentriert sich auf das frühe Leben und den Beginn der Karriere des Basketballers Kevin Durant, der momentan für die Golden State Warriors spielt. Die Serie ergründet die Welt des Amateurbasketballs im Rahmen der Amateur Athletic Union (AAU) und wie die Spieler, Trainer sowie deren Familien mit dem täglichen Kampf um den sportlichen Aufstieg umgehen.Die durch die amerikanische Comedy-Reihebekanntgewordene Darstellerin Kristen Wiig übernimmt die zentrale Rolle in der noch namenlosen Unterhaltungsserie. Der Inhalt orientiert sich an der Kurzgeschichtensammlungvon Curtis Sittenfeld.Das noch namenlose TV-Format spielt in einer futuristischen Welt, in der die Rivalität zwischen den USA und Russland um prestigeträchtige Weltraummissionen nie endete.Zum Titel oder dem Plot des Psycho-Dramas gibt es noch keine Informationen. Shyamalans Filme zeichnen sich oft durch Mystery-Elemente und unvorhergesehene Wendungen der Handlung aus. Der Hollywood-Regisseur () führt bei der ersten Episode des insgesamt zehnteiligen Sendeformats selbst Regie.Noch nichts ist bislang über das Projekt bekannt, das der Regisseur und Drehbuchautor des Musical-Hitsfür Apple auf die Beine stellen soll. Nur so viel ist sicher: Chazelle wird in allen Episoden der ersten Staffel Regie führen und auch das Drehbuch beisteuern.Das Lifestyle-Format beschäftigt sich mit außergewöhnlichen Häusern und den Menschen, die darin leben. Auch die für den Bau zuständigen Architekten sollen zu Wort kommen.Apple wird Berichten zufolge im März 2019 damit beginnen, die ersten der aktuellen Eigenproduktionen auszustrahlen. Der Sendeplan für die einzelnen Serien ist noch nicht bekannt. Apples Internet-Chef Eddy Cue kündigte weitere Details noch für dieses Jahr an.