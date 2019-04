Kostenloser Datenumzug: Apple verzichtet auf Gebühr bei Mac-Neukauf

Änderung des Modells

Fortan inklusiv

Mac-Profis haben natürlich keine Schwierigkeiten damit, Daten vom alten auf den neu gekauften Mac zu übertragen. Entweder übernimmt der Migrations-Assistent die Arbeit und greift auf das Backup bzw. das vorherige System zurück, oder der Nutzer schreitet selber zur Tat und kopiert nur die wirklich wichtigen Daten. Kennt man sich hingegen mit der Funktionsweise des Systems gar nicht aus, kann die Datenübernahme mitunter etwas komplizierter wirken. Apple bietet daher Kunden an, dies beim Kauf eines neuen Macs direkt abzuwickeln und sich um den Datentransfer zu kümmern. Allerdings wurde dafür eine saftige Gebühr von rund 100 Euro fällig – für eine Tätigkeit, die auch mit normalen Bordmitteln anzustoßen ist.Offensichtlich hat Apple das Geschäftsmodell jetzt aber überdacht. Aus einem Memo geht hervor, dass Kunden beim Kauf eines neuen Macs nun nicht mehr zusätzlich für die Datenübernahme zur Kasse gebeten werden sollen. Dass es überhaupt zur Pauschale für die Datenübernahme kam, ist einer früheren Entscheidung geschuldet. Bis Mitte 2015 bot Apple die sogenannten "One to One"-Sessions an, die für 99 Dollar Gebühr Einzel-Nachilfe zur Verwendung eines Apple-Geräts boten. Dazu zählte unter anderem auch, Daten vom alten auf den neuen Mac zu übertragen – One to One ging, die Pauschale blieb.Es ist auf jeden Fall zu begrüßen, dass Apple fortan Datenübertragung als Inklusivleistung anbietet. Zwar handelt es sich um einen eher zeitintensiven Vorgang, dennoch erscheinen die hohen Preise für Apple-Hardware dann gerechtfertigter, wenn der Kunde mehr als nur seinen Karton erhält. Ohnehin war es bei zahlreichen Drittanbietern schon üblich, derlei Service zur Verfügung zu stellen – kostenlos oder zu deutlich geringeren Preisen als in Apples eigenen Stores. Wer auf ein neues iPhone oder iPad umsteigt, findet ohnehin den denkbar einfachsten Weg vor: Seit iOS 11 reicht es, altes und neues iOS-Gerät nebeneinander zu legen, um die Migration anzustoßen.