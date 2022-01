Konzept zeigt HomePod mini mit Touch-Display: Watchfaces, Musiksteuerung und mehr

Touch-Display eröffnet neue Möglichkeiten

Bedienelemente für HomeKit-Geräte und Musik, neue Farbvarianten

In vielen Haushalten finden sich Smartspeaker – mittlerweile ist auch der HomePod mini auf dem Vormarsch: Apples Lautsprecher überzeugt mit einem wettbewerbsfähigen Preis, ist in immer mehr Ländern verfügbar und kommerziell wohl ungleich erfolgreicher als der Vorgänger – Cupertino konnte den Marktanteil deutlich ausbauen (siehe hier ). Immer wieder tauchen Gerüchte eines Modells auf, das auf einen Bildschirm für allerlei nützliche Informationen setzt – aktuell müssen sich Besitzer eines HomePod mini mit pulsierenden Lichtern zufriedengeben, welche lediglich als Statusanzeige fungieren. Der Designer Parker Ortolani nimmt sich dieses Aspekts an und wartet mit einigen weiteren cleveren Ideen für den Smartspeaker auf.Ortolani ist der Auffassung, dass Apple keinen riesigen Bildschirm beim HomePod (mini) verbauen muss, um sich der Konkurrenz von Amazon und Google anzunähern. Auf 9to5Mac geht er trotzdem auf Verbesserungspotenzial ein – und verweist insbesondere auf die Möglichkeiten eines Touch-Displays. Dieses sollte sich nicht auf der Oberseite befinden, sondern Richtung Anwender ausgerichtet sein, um die Bedienung zu vereinfachen und einen schnellen Blick auf Informationen zu ermöglichen.So ließe sich beispielsweise die Uhrzeit anzeigen, allerdings nicht notwendigerweise im schnöden Digitalformat, sondern mit von der Apple Watch bekannten Ziffernblättern.Der Bildschirm würde auch die Einblendung wichtiger Bedienelemente erlauben: Ortolani schwebt vor, dass der Nutzer auf diese Weise Anrufe tätigen und die Steuerung von mit HomeKit kompatiblen Geräten vornehmen könnte. Auch bei der Wiedergabe von Musik spielt das Display eine wichtige Rolle: Über Wischgesten oder Touch-Eingaben wird das nächste oder vorangegangene Lied ausgewählt, ein Fortschrittsbalken bildet einen Ring um den Bildschirm.Ortolani wünscht sich zudem neue Farbvarianten für den Smartspeaker, die durchaus Aufmerksamkeit erregen: