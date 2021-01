Konzept von watchOS 8 überzeugt mit neuen Apps, Widgets und Features

Health auf der Watch, Informationen zum Sonnensystem

Widgets im Kontrollzentrum

Überblick über den Akkustand aller Geräte

Mit watchOS 7 nahm Apple die unterschiedlichsten Verbesserungen vor: Neben mehr anpassbaren Komplikationen und Watchfaces feilte das Unternehmen an der Karten-App, um die Navigation für Radfahrer in ausgewählten Städten zu erleichtern. Außerdem ermöglichen mit dem Update kompatible Uhren nun Schlaftracking und zeigen einen Timer an, der Nutzer darauf hinweist, wie lange sie sich die Hände waschen sollen. In etwa einem halben Jahr wird Apple den nächsten großen Versionssprung von watchOS präsentieren – bis dahin sind die Ideen und die Fantasie von Nutzern gefragt, die manchmal mit durchdachten und ästhetisch hochwertigen Konzepten für OS-Upgrades aufwarten. Ein derartiges Konzept legt nun 9to5Mac vor, das in vielerlei Hinsicht zu überzeugen weiß.Es ist schon etwas sonderbar: Obwohl das Thema Gesundheit im Fokus vieler Besitzer einer Apple Watch steht, ist die Health-App lediglich dem iPhone vorbehalten. Das Konzept sieht vor, dass sich das ändert – und sich dank einer entsprechenden Anwendung auf der Uhr nun umfassend in den Gesundheitsdaten stöbern lässt. In Anlehnung an die Ziffernblätter „Solar“ sowie „Astronomie“ sieht das Konzept zwei eigenständige Apps vor, die Aufschluss über den Sonnenstand beziehungsweise die Mondphase geben. Ferner könnte die Astronomie-Anwendung Informationen zu den Umlaufbahnen der Planeten des Sonnensystems enthalten.Ein weiterer sinnvoller Einfall bezieht sich auf die Einbindung von Widgets: Dabei könnten die von iOS 14 bekannten Tools in ihrer kleinsten Größe in abgewandelter Form zum Einsatz kommen. Für diese wäre im Kontrollzentrum Platz – sie ließen sich über ein horizontales Wischen erreichen. Denkbar wäre auch, Abonnenten von Apple TV+ mit exklusiven Watchfaces zu versorgen, die bekannte Charaktere aus Serien darstellen – und mit entsprechenden Animationen aufwarten.Das Konzept sieht zudem zwei weitere App-Neuzugänge vor: Eine dedizierten Akku-Anwendung dient dem Überblick über die Energiereserven aller verbundenen Geräte – Nutzer wären so auch in der Lage, bei Bedarf den Energiesparmodus beim iPhone zu aktivieren.Mit einer neuen Wandern-Applikation könnte Apple auf die Wünsche von Outdoor-Freunden eingehen und beispielsweise spezifische Routeninformationen sowie Hinweise auf neue und bislang unerforschte Wege bereitstellen.