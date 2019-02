Konkurrenz für Apples A-Chips? Google treibt Entwicklung eigener Halbleitertechnik voran

„gChips“ für Google-Produkte

Indien als Zentrum von Googles Chip-Entwicklung

Apple macht es mit dem A-Chip in iPhone, iPad und iPod touch seit Jahren vor: Selbstentwickelte SoCs machen Smartphone-Anbieter unabhängiger von externen Chip-Produzenten und kommen der Leistung der jeweiligen Mobilgeräte zugute. Auch Konkurrent Google möchte bei den Pixel-Geräten und anderen Unternehmensbereichen in Zukunft mehr auf eigene Chips setzen, so ein Bericht. Dazu zählen unter anderem SoCs für Smartphones. Der Suchmaschinen-Riese stellt Reuters zufolge momentan das für die Entwicklung zuständige Team zusammen.Mit dem Ende der Nexus-Produkte und der Einführung der Pixel-Geräte erhöhte Google in den letzten Jahren bereits die Kontrolle, die das Unternehmen über die mit dem eigenen Branding angebotenen Mobilgeräte ausübt. Zwar arbeiten Fertiger wie LG nach wie vor entscheidend am Gehäusedesign mit, doch Google hat deutlich mehr Einfluss auf das Design des Endgeräts als in früheren Jahren. Jetzt geht es dem Unternehmen darum, auch im Innern der Pixel-Produkte verstärkt Eigenentwicklungen zu verwenden.Google entwickelt schon seit 2014 eigene Chips, um diese etwa in den Datencenter-Servern des Unternehmens einzusetzen. Auch bestimmte Grafikprozesse der Pixel-Smartphones funktionieren inzwischen per integriertem Google-Chip. Doch das Unternehmen wird das Engagement zugunsten eigener Chips in Zukunft noch deutlich ausweiten. Google hat laut Reuters dazu bereits mindestens 16 erfahrene Entwickler und vier Talentscouts von Branchengrößen wie Intel, Qualcomm, Broadcom und Nvidia abgeworben.Googles neue Entwicklungs- und Forschungseinrichtung für Halbleiter-Technologien soll in Bengaluru (Indien) entstehen. Auch andere Branchengrößen sind in der indischen Stadt vertreten. Google arbeitet dort dem Bericht zufolge daran, das neue Team an Chip-Spezialisten zusammenzuführen und mit verschiedenen Aufgaben zu betrauen. Das Unternehmen möchte die Tätigkeit des Indien-Teams möglichst effizient mit der Arbeitsweise des schon vorhandenen hauseigenen Chip-Design-Teams im Silicon Valley koordinieren, wenn es darum geht, Chip-Designs zu testen und zu optimieren.