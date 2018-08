A12-Chip der 2018er iPhones: Neue Bauweise sorgt für mehr Leistung und weniger Akkuverbrauch

7-Nanometer-Verfahren für mehr Leistung und weniger Akkubedarf

Apples diesjährige iPhone-Generation wird – wie in den vorherigen Jahr auch – mit dem neuesten Modell von Apples A-Prozessoren auf den Markt kommen. Einem Bericht zufolge bietet der A12-Chip einen deutlichen Geschwindigkeitsgewinn gegenüber dem „A11 Bionic“. Zudem soll der A12 akkuschonender als der Vorgänger arbeiten.Apple entwirft die hauseigenen ARM-Prozessoren zwar selber, doch die Fertigung übernimmt der taiwanische Halbleiterhersteller TSMC. Der Hauptfaktor für die gesteigerte Leistung und den gesunkenen Akkubedarf ist die Bauweise des A12. Während TSMC beim A11 Bionic auf eine 10-Nanometer-Fertigung setzte, gelang beim A12 der Durchbruch zum 7-Nanometer-Produktionsprozess. Da sich dadurch der Abstand zwischen den einzelnen Komponenten des Chips verringert, verbessert sich das Verhältnis von Energieaufwand und erbrachter Leistung. Die 2018er-Variante von Apples A-Chip soll entsprechend allein vom Chipdesign her bereits 20 Prozent schneller als der Vorgänger sein und 40 Prozent weniger Akkuleistung benötigen.Der A12 wird voraussichtlich – ebenso wie der A11 Bionic – über sechs Prozessorkerne verfügen. Dazu gehören zwei besonders schnelle Kerne und vier energiesparendere Varianten. Apple dürfte die Taktrate der Prozessorkerne im Vergleich zum 2017er Modell abermals anheben, um einen noch höheren Leistungsgewinn als die genannten 20 Prozent zu erreichen. Die kommenden iPhones sollen mindestens 30 Prozent schneller als die aktuellen Modelle sein.Apple konnte in den letzten Jahren regelmäßig größere Leistungssprünge erzielen. Geekbench-Ergebnissen zufolge ist der A11 – je nach Szenario – 70 Prozent schneller als der A10, zudem auch deutlich leistungsstärker als das erst vor kurzem erschienene Samsung Galaxy Note 9. Vom A8 zum A9 gab es sogar eine Steigerung um 78 Prozent. Weniger stark war der Leistungsgewinn beim A10 im Vergleich zum Vorgänger (+ 36 Prozent).