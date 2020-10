Kameraqualität: iPhone 12 Pro vs. Google Pixel 5 vs. Samsung Note 20

Kein eindeutiger Sieger

iPhone glänzt mit „Deep Fusion“, Note 20 mit Zoom

Als Apple die neue iPhone-Generation ankündigte, betonte das Unternehmen – wie gewohnt – die Fortschritte bei der Kamera. Abgesehen von Vorteilen, die der LiDAR-Sensors beispielsweise beim Autofokus mitbringt, gibt es dieses Jahr mehr evolutionäre Verbesserungen als bahnbrechend neue Kamerafunktionen. Trotzdem gelang Apple eine abermalige Optimierung der ohnehin schon für Smartphone-Verhältnisse sehr guten Kamera.YouTube-Kanal Max Tech beschäftigt sich anlässlich der Veröffentlichung des iPhone 12 Pro mit der Frage, wie Apples diesjähriges Highend-Gerät von der Fotoqualität her im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet. Dazu wurden zahlreiche Fotos mit iPhone 12 Pro, Google Pixel 5 und Samsung Note 20 Ultra aufgenommen, wobei es im Test zu raten galt, welche Aufnahme von welchem Gerät stammt.Die drei Geschwister Max, Vadim und Angelika haben sich für den Test vor einem MacBook Pro versammelt, um die nebeneinander abgebildeten Fotos unvoreingenommen zu beurteilen. Max und Angelika ist nicht bekannt, welches der von Vadim aufgenommen Bilder von welchem Smartphone stammt. Nutzer sind dazu angehalten, mitzuraten und so ihren persönlichen Favoriten herauszufinden.Das Ergebnis des Tests ist nicht eindeutig. Sowohl Max als auch Angelika favorisierten jeweils neun Fotos des iPhone 12 Pro und ebenso viele Aufnahmen des Samsung Note 20 Ultra. Je siebenmal wurde das Ergebnis des Google Pixel 5 bevorzugt. Keines der Geräte kann entsprechend als klarer Sieger bezeichnet werden. Vielmehr bieten alle drei Smartphones Stärken und Schwächen, die vom jeweiligen Motiv und den Lichtverhältnissen abhängen. Alle Modelle liegen auf hohem Niveau eng beieinander. Dass das Google Pixel 5 weniger häufig gewählt wurde als die Topmodelle von Apple und Samsung sagt nur wenig über den tatsächlichen Qualitätsunterschied aus. Oft entschieden Nuancen darüber, welches Foto am besten aussah.Die Tester erwähnen mehrmals das iPhone-Feature „Deep Fusion“, das die Bilder des Apple-Smartphones entscheidend aufwertet. So sind in den Aufnahmen des iPhone 12 Pro – je nach Motiv – mehr Details und genauere Texturen von Oberflächen zu sehen als bei der Konkurrenz. Auch der LiDAR-unterstützte Fokus des iPhones wird gelobt.Bei manchen Aufnahmen, die das Note 20 am besten meisterte, konnte Samsungs Smartphone einen entscheidenden Vorteil einsetzen: der fünffache optische Zoom. Da sowohl das iPhone 12 Pro als auch das Pixel 5 in der Disziplin schwächer ausgerüstet sind, hinkt der Vergleich mit den beiden Konkurrenten. Wer großen Wert auf Zoom-Möglichkeiten legt, findet entsprechend im Note 20 das attraktivste Modell.