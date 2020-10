iPhone 12 Pro (Max) und iPad Pro mit LiDAR ermitteln die Körpergröße einer Person

Mit LiDAR noch interessanter: Die Maßband-App

Körpergröße wird erkannt

Quelle: Apple

Der LiDAR-Scanner des iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max ist eines der spannendsten Features der neuen Generation von iPhones. LiDAR ist in der Lage, den Abstand von bis zu fünf Metern entfernten Objekten zu messen – was vor allem auf zwei Gebieten eindrucksvolle Fortschritte verspricht: Augmented Reality (AR) und Fotografie sollen von der neuen Technologie besonders profitieren. So lassen sich bessere Porträt-Aufnahmen erstellen und AR-Objekte genauer in einem Raum platzieren. Eine ganz konkrete Funktion, die auf LiDAR setzt, steht bereits zur Verfügung – die dazugehörige App ist vorinstalliert.Die Maßband-App findet sich bereits seit geraumer Zeit auf Geräten mit iOS und iPadOS. Sie wird ihrem Namen durchaus gerecht: Bei der Nutzung der App blickt der Anwender mit der Kamera des Geräts auf seine Umgebung – und kann so bestimmte Objekte identifizieren, deren Größe er messen möchte. Auf diese Art lässt sich nicht nur die Länge einer Seite eines Gegenstands bestimmen – auch der Flächeninhalt von Rechtecken kann so schnell und einfach über AR bestimmt werden.Ein Blick in das iPhone-Benutzerhandbuch und die Support-Seiten von Apple gibt aber Aufschluss über ein weiteres Feature, das bislang kaum Beachtung fand – und auch nur einigen wenigen Modellen vorbehalten ist: Das Gerät muss über den besagten LiDAR-Scanner verfügen – was aktuell nur auf das 2020 veröffentlichte iPad Pro (11 sowie 12,9 Zoll) und das iPhone 12 Pro zutrifft. In Kürze lässt sich das iPhone 12 Pro Max bestellen und gesellt sich dann zu jenen Geräten, welche die Funktion ebenfalls unterstützen. LiDAR-iPhones und-iPads sind in der Lage, die Körpergröße zu bestimmen. Der Nutzer richtet die Kamera auf die Person, deren Größe er in Erfahrung bringen möchte. Der Abgebildete muss zur Gänze auf dem Bildschirm zu sehen sein, wenngleich er nicht notwendigerweise aufrecht stehen muss: Apple erklärt, dass auch die Größe einer sitzenden Person korrekt erfasst wird – in beiden Fällen taucht das Ergebnis der Messung über dem Scheitel des Abgebildeten auf.