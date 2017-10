Kamera: iPhone 8 Plus und Samsung Galaxy Note 8 mit Kopf-an-Kopf-Rennen

Galaxy Note 8 macht bessere Fotos als iPhone 8 Plus

iPhone 8 Plus bei Videos vorn

Die Kameraspezialisten von Dxo Labs haben sich Samsungs Galaxy Note 8 hinsichtlich der Foto- sowie Videofunktionen genauer angeschaut und unter anderem mit dem iPhone 8 Plus verglichen. Während Apples Smartphone bei Videoaufnahmen die Oberhand behält, triumphiert das Note 8 bei Bildern.Bis zum Test des Note 8 war das iPhone 8 Plus in der Dxo-Rangliste das bestplatzierte Dual-Kamera-Smartphone. Samsungs diesjähriges Flaggschiff erweist sich als ebenbürtiger Konkurrent.Vor allem die Fotoleistung des Note 8 weiß Dxo zu überzeugen . Es biete die besten Zoom-Fähigkeiten aller jemals getesteten Mobilgeräte. Ebenso erwähnenswert seien der schnelle und akkurate Phase Desertion Auto Focus (PDAF), die optische Bildstabilisierung, die gute Rauschreduzierung, Auto HDR und das große 6,3-Zoll-OLED-Display, das aufgenommene Bilder auch entsprechend schön darstelle. Auch bei schlechten Sichtverhältnissen zeigten die Bilder des Note 8 weniger Rauschverhalten und mehr Details als die Konkurrenz.Das Samsung Galaxy Note 8 ist das erste Smartphone, das von Dxo im Fotobereich 100 Punkte erhält. Die Tester bezeichnen das Ergebnis als "phänomenal". Das iPhone 8 Plus folgt knapp dahinter mit 96 Punkten.Anders als im Fotosektor muss sich das Galaxy Note 8 dem iPhone 8 Plus bei Videos geschlagen geben. Positive Eigenschaften der mit dem Samsung-Gerät erzeugten Clips sind laut Test die gute Belichtung mit schneller Konvergenz, der flotte Autofocus, die ansprechende Rauschreduzierung, der Weißabgleich und das Farb-Rendering. Kleinere Probleme bereiteten Low-Light-Szenarien und vereinzelte Bewegungseffekte trotz stillgehaltener Kamera.Dxo sieht die Videoleistung des Galaxy Note 8 bei 84 Zählern. Das iPhone 8 Plus erhält im gleichen Test 89 Punkte. Insgesamt erreichen beide Modelle eine Bewertung von 94, was sie zu den Smartphones mit den aktuell besten Kameras macht. Dahinter folgen das iPhone 8 mit 92 Punkten und das Google Pixel mit 90 Zählern.