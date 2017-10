Porträtlicht als Verkaufsargument - Apple schaltet neuen Clip fürs iPhone 8 Plus

Spezieller Spot fürs Porträtlicht

8 Things to love on iPhone 8

Weil Apple in diesem Jahr gleich zwei neue iPhone-Generationen vorstellte, muss das iPhone 8 mit deutlich geringerem Kaufinteresse umgehen als die Vorgänger-Modelle. Viele Hardcore-Fans warten lieber auf November, wenn das iPhone X auf den Markt kommt, andere sehen die Vorteile des iPhone 8 gegenüber der Vorversion nicht. Deswegen greift Apple nun in die Werbekiste.Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Dualkamera des iPhone 8 Plus gelegt. Ebenso wie beim 7 Plus kann sie aufgrund der unterschiedlichen Brennweiten eine rudimentäre Unterscheidung von Vorder- und Hintergrund des Motivs vornehmen. Damit sind spezielle Hintergrundeffekte möglich, in Apples Marketing-Sprache heißen sie »Porträtlicht«-Funktionen. Fünf Modi sorgen für unterschiedliches Ambiente: Natürliches Licht, Studiolicht, Konturenlicht, Bühnenlicht und Bühnenlicht mono. In diesem Artikel haben wir uns ausführlich damit beschäftigt: . Porträtlicht befindet sich offiziell noch in der Betaphase, was Apple aber nicht an der Bewerbung des Features hindert.In dem Spot »Portraits of Her« holte sich Apple die Sängerin Shannon Wise von The Shacks vor die Kamera und ließ sie ihen Sing »This Strange Effect« singen. Die Aufnahmen des 40-sekündigen Videos wechseln dabei von hellem zu dunklem Hintergrund, bereits eine Vorahnung der Porträtlicht-Effekte. Am Ende wird die Funktionalität dann explizit gezeigt.Bereits vorher gab Apple einen anderen Werbeclip frei, der in 45 Sekunden »8 Things to love about iPhone 8« vorstellte. Das Video wirkt wie die direkte Antwort auf diejenigen Beschwerden, die im iPhone 8 keine nennenswerten Vorteile gegenüber dem iPhone 7 erblicken können. Zu den acht beworbenen Verbesserungen gehört einmal mehr der Porträtlicht-Effekt, aber auch das kabellose Laden, die verbesserte Kamera, der A11-Bionic-Chip, der Wasserdichtigkeit, die Stabilität des Glases, das Retina-HD-Display und Augmented Reality.